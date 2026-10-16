Graz: Fünf Verletzte bei schwerem Autobahnunfall

Großeinsatz für zahlreiche Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Polizei beim Knoten Graz-Ost: Gegen 8.40 Uhr kam es auf der A 2 im Frühverkehr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, die dabei schwer beschädigt wurden. Unter den insgesamt vier Leichtverletzten befanden sich auch zwei Kleinkinder. Ein Autofahrer wurde schwer verwundet, er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde noch auf der Fahrbahn von Rotkreuz-Sanitätern versorgt, für seinen Abtransport wurde der C 12 des Öamtc angefordert, weshalb die Polizei die Autobahn in beide Fahrtrichtungen sperren musste.