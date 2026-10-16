Graz: Fünf Verletzte bei schwerem Autobahnunfall

Erst gegen 10 Uhr konnte die Sperre der Autobahn aufgehoben werden: In den Morgenstunden ereignete sich auf der A 2 beim Knoten Graz-Ost in Fahrtrichtung Wien ein schwerer Verkehrsunfall. Es gab fünf Verletzte, darunter auch Kleinkinder. Probleme gab es mit der Rettungsgasse.
Großeinsatz für zahlreiche Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Polizei beim Knoten Graz-Ost: Gegen 8.40 Uhr kam es auf der A 2 im Frühverkehr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, die dabei schwer beschädigt wurden. Unter den insgesamt vier Leichtverletzten befanden sich auch zwei Kleinkinder. Ein Autofahrer wurde schwer verwundet, er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde noch auf der Fahrbahn von Rotkreuz-Sanitätern versorgt, für seinen Abtransport wurde der C 12 des Öamtc angefordert, weshalb die Polizei die Autobahn in beide Fahrtrichtungen sperren musste.
Erst gegen 10 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Probleme gab es allerdings mit der Bildung der Rettungsgasse, wie das Rote Kreuz berichtet, die Anfahrt habe sich dadurch verzögert. „Bitte immer auch an die nachrückenden Einsatzkräfte denken!“, mahnt Rotkreuz-Sprecher Valentin Krause.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.