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„War Rumpelstrecke“

Nagelneue Straße auf den Gepatschferner ist ferig

Tirol
16.10.2026 14:00
An den Murenschäden vom Juni wird immer noch gearbeitet.
An den Murenschäden vom Juni wird immer noch gearbeitet.(Bild: Hubert Daum)
Porträt von Hubert Daum
Von Hubert Daum

Auf den bald größten Gletscher Österreichs, den Gepatschferner im Kaunertal, führt eine nagelneue Straße. Eine perfekte 5er-Seilschaft.

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Der Gepatschferner im Kaunertal wird der dahinschmelzenden Pasterze am Großglockner in Bälde den Rang als größten Gletscher Österreichs den Rang abjagen. Im Nichtwissen dieser Gratiswerbung startete ein Quintett bereits 2023 ein Großprojekt: die Sanierung der Gletscherstraße auf beiden Ufern des Stausees.

„Es war eine Rumpelstrecke“, bestätigte Tiwag-Vorstand Alexander Speckle gestern im „Sperrenhaus“ die Notwendigkeit, flankiert von den Projektpartnern Tinetz, Gemeinde Kaunertal, Tourismusverband und Gletscherbahnen. Man ist sich einig: Das Zusammenspiel war perfekt.

Zitat Icon

Was abgeschnitten sein bedeutet, haben wir im Juni beim Murenabgang erlebt.

BM Christian Kalsberger

Weit mehr als touristische Verbindung
„Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir in einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit eine langfristig tragfähige Lösung erreichen, die weit über die reine Instandsetzung einer Straße hinausgeht“, betonte Speckle. Ein nickender BM Christian Kalsberger fügte hinzu: „Die Kaunertaler Gletscherstraße ist für unsere Gemeinde weit mehr als eine touristische Verbindung. Was abgeschnitten sein bedeutet, haben wir im Juni beim Murenabgang erlebt.“

Projektpartner: Franz Wackernell, Christian Kalsberger, Alexander Speckle, Michaela Burger und ...
Projektpartner: Franz Wackernell, Christian Kalsberger, Alexander Speckle, Michaela Burger und Dietmar Walser (v.l.).(Bild: Hubert Daum)

Das Kaunertal ohne Strom wird es nie mehr geben
Von der Energie abgeschnitten werden die Kaunertaler künftig nie mehr sein: Im Zuge der Arbeiten an der Uferstraße Ost wurde für den Ringschluss mit dem Pitztal ein neues 30-kV-Stromkabel verlegt und somit gehört die „Sackgassen-Stromversorgung“ der Vergangenheit an. Ebenso wurden Vorbereitungen für einen Ringschluss Kaunertal-Pitztal über Lichtwellenleitung geschaffen.

Das stärke die Versorgungs- und Ausfallsicherheit sowie die Netzstabilität im Kaunertal weiter und gewährleiste zusätzliche Netzkapazitäten. Auch die Touristiker Dietmar Walser vom TVB und Michaela Burger von den Gletscherbahnen waren voll des Lobes über die Zusammenarbeit und sind überzeugt: Für die Gäste beginnt das Urlaubserlebnis bereits mit der Anreise auf einer vorzeigbaren Straße.

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