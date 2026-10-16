Nagelneue Straße auf den Gepatschferner ist ferig

Das Kaunertal ohne Strom wird es nie mehr geben

Von der Energie abgeschnitten werden die Kaunertaler künftig nie mehr sein: Im Zuge der Arbeiten an der Uferstraße Ost wurde für den Ringschluss mit dem Pitztal ein neues 30-kV-Stromkabel verlegt und somit gehört die „Sackgassen-Stromversorgung“ der Vergangenheit an. Ebenso wurden Vorbereitungen für einen Ringschluss Kaunertal-Pitztal über Lichtwellenleitung geschaffen.