„Mach mich munter Morgen“ feiert 25.000 Stunden

25.000 Stunden kronehit „Mach mich munter Morgen“! krone.tv war live beim großen Jubiläum dabei. Neben genialer Stimmung gab es auch jede Menge Star-Besuch: Sogar Content Creator Satansbratan hat vorbeigeschaut, um der legendärsten Morningshow des Landes gebührend zu gratulieren! Mehr im Video.