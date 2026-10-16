Drogen am Steuer! Bus kracht in Wien in Plakatwand

Schreckmoment am Freitagmorgen in Wien-Simmering! Ein Buslenker ist mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Plakatwand gekracht. Besonders brisant: Der Fahrer stand laut Polizei unter Drogeneinfluss. Zwei Menschen wurden verletzt.
Der Unfall ereignete sich Freitag in den frühen Morgenstunden. Ein Bus des Unternehmens Dr. Richard kam von der Straße ab und krachte in eine Plakatwand. Für den Lenker und einen Fahrgast endete die Fahrt im Krankenhaus.
Busfahrer stand unter Drogeneinfluss
Wie die Polizei gegenüber der APA bestätigte, stand der Buslenker zum Unfallzeitpunkt unter Suchtmitteleinfluss.
Bei dem Aufprall wurden sowohl der Fahrer als auch ein Fahrgast leicht verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht werden.
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