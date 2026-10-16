Ein paar G‘schupfte und ein „wokiger“ Sieger

Mehl, Milch und Eier gut verrühren und in eine heiße Pfanne geben. Und dann kommt jener Teil, der den Profi vom Laien unterscheidet: Schupfen, schupfen, schupfen. Bereits zum zweiten Mal wurde in Wien der Palatschinkenschupf-Staatsmeister gekürt. Krone+ schaute vorbei ...