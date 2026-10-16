Korruption? Ärzte fordern eine „Entschuldigung“

Der Ärztekammer-Präsident kritisierte zudem, dass die Methodik der Studie „kein objektives Bild“ bieten könne. In der Studie wurden 810 Personen befragt, die in den letzten drei Jahren eine Operation in einem öffentlichen Krankenhaus oder Ordensspital hatten. 13,1 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen ein Angebot unterbreitet wurde, die Wartezeit durch einen Besuch in einer Privatordination zu verkürzen.