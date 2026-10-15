After Sinner's Injury
Tennis Sensation! Alcaraz to Play in Vienna
The tournament in Vienna has gained another tennis star! As confirmed on Thursday, Carlos Alcaraz will compete in the Erste Bank Open (October 24 through November 1). Following Jannik Sinner’s withdrawal, this is welcome news for all tennis fans!
The Spaniard, back in the hunt for the top spot in the tennis world after a lengthy injury layoff, will compete in Vienna, making for an even more star-studded field.
Despite defending champion Sinner’s injury-related withdrawal, the field also includes Alexander Zverev—soon to be the new world No. 1—as well as Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, and Frances Tiafoe.
An Incredible Career at 23
Alcaraz, who is returning to Vienna for the first time since 2021, adds even more star power to the tournament. The 23-year-old has already won seven Grand Slam titles and, with his victory at the 2022 U.S. Open, became the youngest world No. 1 in tennis history.
More records followed: Among other achievements, his victories at Wimbledon (2023) and Paris (2024) made him the youngest player to win a Grand Slam title on all three surface types. With his victory at this year’s Australian Open, Alcaraz became the youngest professional ever to complete a career Grand Slam.
The 23-year-old, currently ranked third in the world, will play his first match on Tuesday, October 27, on Center Court at the Wiener Stadthalle.
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