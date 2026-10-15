Hauptbahnhof bekommt Alkoholverbot und Kameras

„Nicht die eine einfache Lösung“

SP-Bürgermeister Dietmar Prammer betont: „Der Sicherheitsgipfel war für uns kein einmaliger Termin, sondern der Start eines gemeinsamen Arbeitsprozesses. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es bei vielen Themen nicht die eine einfache Lösung gibt. Wir müssen Sicherheit, Sozialarbeit, Gesundheit und Prävention gemeinsam denken. Der Zwischenbericht liefert dafür konkrete Ansätze, die wir jetzt weiterentwickeln und dort, wo es in unserer Zuständigkeit liegt, auch rasch umsetzen wollen. Entscheidend ist, dass wir künftig nicht nebeneinander, sondern noch stärker miteinander arbeiten. Dafür brauchen wir klare Ansprechpartner, regelmäßigen Austausch und die Möglichkeit, rasch auf neue Entwicklungen zu reagieren.“