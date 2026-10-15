E-Biker verletzt: Polizei sucht nach Unfalllenker

Der bislang unbekannte Unfalllenker hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich beim Fluchtfahrzeug um einen grauen Pkw der Marke Audi handeln. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Ilz unter der Telefonnummer 059133/6222 in Verbindung zu setzen.