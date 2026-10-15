E-Biker verletzt: Polizei sucht nach Unfalllenker

Die Polizei sucht nach dem Lenker eines grauen Pkw der Marke Audi, der am Mittwochabend in Hainfeld bei Fürstenfeld einen Unfall verursacht haben dürfte. Ein 58-jähriger E-Biker wurde verletzt – der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.
Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr kam es bei Fürstenfeld zu dem Unfall. Ein Radfahren (58) war mit seinem E-Bike auf der B319 aus Richtung Großwilfersdorf kommend in Fahrtrichtung Ilz unterwegs. Auf Höhe Hainfeld dürfte ein nachkommender Pkw-Lenker den Radfahrer übersehen haben und frontal auf diesen aufgefahren sein. Durch den Anprall wurden der Radfahrer und sein E-Bike zur Seite geschleudert.
Anrainer leistete Erste Hilfe
Ein Anrainer hörte den Unfall und eilte dem Verletzten zu Hilfe. Er leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 58-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach eingeliefert.
Der bislang unbekannte Unfalllenker hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich beim Fluchtfahrzeug um einen grauen Pkw der Marke Audi handeln. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Ilz unter der Telefonnummer 059133/6222 in Verbindung zu setzen.
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