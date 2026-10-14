Pianist Dieter Glawischnig ist für immer verstummt

Es ist noch nicht einmal ganz drei Jahre her, dass man Dieter Glawischnig in Graz auf der Bühne erleben durfte – auch da, wie unzählige Male zuvor, als einen, der dem Neuen gegenüber stets offen war und höchste Qualität zelebrierte. Damals zählte er 85 Jahre und war knapp davor mit dem Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis des Landes Steiermark geehrt zu werden. Jetzt ist der Pianist, Komponist, von 1968 bis 1975 Leiter der Jazz-Abteilung an der Grazer Musikhochschule (heute KUG) und Meister der freien Improvisation 88-jährig verstorben.