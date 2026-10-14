Pianist Dieter Glawischnig ist für immer verstummt

Der Pianist, Komponist und Band-Leader Dieter Glawischnig war eine der prägendsten Figuren der Jazzwelt, dessen Musikalität und Können weit über die österreichischen Grenzen strahlten. Nun ist er mit 88 Jahren für immer von der Bühne abgetreten.
Es ist noch nicht einmal ganz drei Jahre her, dass man Dieter Glawischnig in Graz auf der Bühne erleben durfte – auch da, wie unzählige Male zuvor, als einen, der dem Neuen gegenüber stets offen war und höchste Qualität zelebrierte. Damals zählte er 85 Jahre und war knapp davor mit dem Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis des Landes Steiermark geehrt zu werden. Jetzt ist der Pianist, Komponist, von 1968 bis 1975 Leiter der Jazz-Abteilung an der Grazer Musikhochschule (heute KUG) und Meister der freien Improvisation 88-jährig verstorben.
Retter der NDR-Big-Band
Mit seinem legendären Trio „The Neighbours“ (mit Ewald Oberleitner am Bass und John Preininger an den Drums) hat er nicht nur hierzulande Maßstäbe gesetzt. Auch mit vielen anderen musikalischen Partnern sorgte er immer wieder für Aufsehen. Und dafür, dass er die NDR-Big-Band in den 1970er-Jahren als deren Leiter vor der Bedeutungslosigkeit bewahrte und in neue Höhen katapultierte, sind ihm die Hamburger ebenso dankbar, wie für die Gründung einer Jazz-Abteilung an der dortigen Hochschule – nach Grazer Vorbild.
Mit Dieter Glawischnig ist ein ganz Großer von der Bühne abgetreten, sein Vermächtnis wird aber noch lange nachklingen.
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