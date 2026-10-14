Formel 1: Red Bull stellt Weichen für die Zukunft!

„Laurent hat seit seiner Rückkehr in die Red-Bull-Familie herausragende Führungsqualitäten bewiesen. Er vereint technisches Fachwissen, strategisches Denken und ein tiefes Verständnis dafür, was unser Team erfolgreich macht“, erklärte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. „Kontinuität in der Führung ist ein wesentlicher Faktor für anhaltenden Erfolg, und wir freuen uns sehr, dass Laurent das Team auch im nächsten Kapitel unserer Reise weiterführen wird.“