Formel 1: Red Bull stellt Weichen für die Zukunft!

Der Franzose Laurent Mekies bleibt mindestens bis Ende 2031 Teamchef des Red-Bull-Rennstalls in der Formel 1. Anteilseigner Mark Mateschitz, Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Mitgründers Dietrich Mateschitz, verkündete die Personalie am Mittwoch in der Teamzentrale in Milton Keynes. Der 49-jährige Mekies hatte im Sommer 2025 Christian Horner als Chef des Rennstalls abgelöst.
„Laurent hat seit seiner Rückkehr in die Red-Bull-Familie herausragende Führungsqualitäten bewiesen. Er vereint technisches Fachwissen, strategisches Denken und ein tiefes Verständnis dafür, was unser Team erfolgreich macht“, erklärte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. „Kontinuität in der Führung ist ein wesentlicher Faktor für anhaltenden Erfolg, und wir freuen uns sehr, dass Laurent das Team auch im nächsten Kapitel unserer Reise weiterführen wird.“
Verstappen-Vertrag bis 2030
Mekies war nach Stationen unter anderem beim Motorsport-Weltverband FIA und Ferrari Ende 2023 zum damaligen Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri gekommen. Nach der Trennung von Horner im Juli vergangenen Jahres stieg er zum Teamchef auf. Langfristig ist auch sein Fahrer-Star Max Verstappen an das Team gebunden. Der Niederländer hat einen Vertrag bis Ende 2030.
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