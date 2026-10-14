At a Crossing
Young Driver Unharmed After Crash with Train
It could have ended much worse. In Prambachkirchen (Upper Austria), a 17-year-old’s BMW was struck by a Linzer Lokalbahn train at a railroad crossing. The young man was able to get out unharmed, and the passengers also escaped with only a scare.
The 17-year-old from Natternbach was driving his BMW on Sportplatzstraße in the Prambachkirchen area on Wednesday around 6:45 a.m. At the railroad crossing there, he apparently failed to notice the approaching Lilo train. A collision occurred with the railcar, which was leaving the Prambachkirchen station and was driven by a 57-year-old man from Waizenkirchen.
Rail replacement service set up
The car was struck by the railcar and pushed several meters along the tracks. The 17-year-old and all train passengers were unharmed. Rail service in that area was suspended until 8:15 a.m., and a rail replacement service was set up for the duration of the closure.
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