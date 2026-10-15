Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Baum

Letzte Ruhestätte für Sternenkinder in Wundschuh

Steiermark
15.10.2026 08:00
Weihten den Sternenkindbaum ein (v. l.): Waldfriedhof-Förster Manuel Pucher, Vera Jurattti vom ...
Weihten den Sternenkindbaum ein (v. l.): Waldfriedhof-Förster Manuel Pucher, Vera Jurattti vom Verein Mein Sternenkind, paxnatura-Geschäftsführerin Karin Seewald und Bürgermeisterin Barbara Walch(Bild: paxnatura)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Heute ist Tag der Sternenkinder. Am Waldfriedhof in Wundschuh können hinterbliebene Eltern ab sofort ihre Liebsten unter einer Eiche bestatten – und das ganz kostenlos.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Oft sind es die kleinsten Füße, die die größten Spuren hinterlassen“, steht auf jener Tafel geschrieben, die am Baum für Sternenkinder am Waldfriedhof Wundschuher See angebracht ist. Pünktlich zum Tag, der den jungen Seelen gedenkt, wurde die Eiche vom Naturbestattungsunternehmen paxnatura gemeinsam mit dem Grazer Verein Mein Sternenkind und Bürgermeisterin Barbara Walch eingeweiht.

Vereinsgründer Vera und Rainer Juriatti sprechen aus persönlicher Erfahrung: „Wir haben fünf Sternenkinder und waren damals mit dem Verlust und der Trauer komplett auf uns allein gestellt.“ Obwohl sich in den letzten Jahren viel getan habe, handle es sich immer noch um ein gesellschaftliches Tabuthema. „Viele Eltern fühlen sich nicht gesehen. Ein offener Umgang mit ihren Kindern ist dabei für viele besonders wichtig.“

Die Anforderungen an die Ruhestätte waren groß: „Jung und kräftig soll der Baum sein“, hatte Vera Juriatti im Vorfeld vorgeschlagen. „Er sollte helle Blätter haben, die Frische und Lebendigkeit versprühen, widerstandsfähig sein und zentral im Wald liegen, sodass er auch sichtbar für andere Besucher ist.“ Die Kinder sollen in sicherer Umgebung und gleichzeitig mitten im Geschehen sein – wie sie es in der Familie wären.

Lesen Sie auch:
In Bestattungswäldern werden ausschließlich biologisch abbaubare Urnen verwendet.
Krone Plus Logo
Waldfriedhof Wundschuh
Wenn der eigene Mann unter einer Roteiche ruht
01.11.2024

„Ich hoffe, dass wir mit diesem Baum einen Ort schaffen, der den Eltern eine Art Gemeinschaftsgefühl gibt und der sie mit dem Gedanken tröstet, dass auch ihr Kind an diesem besonderen Ort, inmitten der Natur, nicht allein ist“, sagt paxnatura-Geschäftsführerin Karin Seewald. Die Sternenkindplätze sind für hinterbliebene Eltern kostenlos. Vergleichbare Ruhestätten gibt es unter anderem bereits im FriedWald in Kumberg, im Klosterwald in Knittelfeld und am Waldfriedhof Almruh in St. Oswald ob Eibiswald.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
15.10.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
146.833 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
131.905 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
109.128 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1080 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
836 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
684 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf