Letzte Ruhestätte für Sternenkinder in Wundschuh

Vereinsgründer Vera und Rainer Juriatti sprechen aus persönlicher Erfahrung: „Wir haben fünf Sternenkinder und waren damals mit dem Verlust und der Trauer komplett auf uns allein gestellt.“ Obwohl sich in den letzten Jahren viel getan habe, handle es sich immer noch um ein gesellschaftliches Tabuthema. „Viele Eltern fühlen sich nicht gesehen. Ein offener Umgang mit ihren Kindern ist dabei für viele besonders wichtig.“