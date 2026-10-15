Letzte Ruhestätte für Sternenkinder in Wundschuh

Heute ist Tag der Sternenkinder. Am Waldfriedhof in Wundschuh können hinterbliebene Eltern ab sofort ihre Liebsten unter einer Eiche bestatten – und das ganz kostenlos.
„Oft sind es die kleinsten Füße, die die größten Spuren hinterlassen“, steht auf jener Tafel geschrieben, die am Baum für Sternenkinder am Waldfriedhof Wundschuher See angebracht ist. Pünktlich zum Tag, der den jungen Seelen gedenkt, wurde die Eiche vom Naturbestattungsunternehmen paxnatura gemeinsam mit dem Grazer Verein Mein Sternenkind und Bürgermeisterin Barbara Walch eingeweiht.
Vereinsgründer Vera und Rainer Juriatti sprechen aus persönlicher Erfahrung: „Wir haben fünf Sternenkinder und waren damals mit dem Verlust und der Trauer komplett auf uns allein gestellt.“ Obwohl sich in den letzten Jahren viel getan habe, handle es sich immer noch um ein gesellschaftliches Tabuthema. „Viele Eltern fühlen sich nicht gesehen. Ein offener Umgang mit ihren Kindern ist dabei für viele besonders wichtig.“
Die Anforderungen an die Ruhestätte waren groß: „Jung und kräftig soll der Baum sein“, hatte Vera Juriatti im Vorfeld vorgeschlagen. „Er sollte helle Blätter haben, die Frische und Lebendigkeit versprühen, widerstandsfähig sein und zentral im Wald liegen, sodass er auch sichtbar für andere Besucher ist.“ Die Kinder sollen in sicherer Umgebung und gleichzeitig mitten im Geschehen sein – wie sie es in der Familie wären.
„Ich hoffe, dass wir mit diesem Baum einen Ort schaffen, der den Eltern eine Art Gemeinschaftsgefühl gibt und der sie mit dem Gedanken tröstet, dass auch ihr Kind an diesem besonderen Ort, inmitten der Natur, nicht allein ist“, sagt paxnatura-Geschäftsführerin Karin Seewald. Die Sternenkindplätze sind für hinterbliebene Eltern kostenlos. Vergleichbare Ruhestätten gibt es unter anderem bereits im FriedWald in Kumberg, im Klosterwald in Knittelfeld und am Waldfriedhof Almruh in St. Oswald ob Eibiswald.
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