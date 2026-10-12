Giftiger Löschschaum richtete Millionenschaden an

Zeit drängt, weil rechtlicher Rahmen fehlt

Um bei der geplanten Terminalerweiterung keine Zeit zu verlieren, wurde auch ein Zwischenlager für kontaminiertes Erdreich gebaut. Die Halle steht bereits, für die gesamte Sanierung wird der Platz aber nicht ausreichen. Die Flughafen-Verantwortlichen richten einmal mehr den dringenden Appell an die Bundesregierung, dass die Deponieverordnung novelliert werden muss. Derzeit gibt es noch keine Grenzwerte für die Lagerung von mit PFAS verunreinigtem Erdreich.