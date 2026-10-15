Viertel hat Rechenschwäche: Lehrer oft überfordert

Neues Zentrum in der Steiermark

Um Lehrern zur Seite zu stehen, wird alles Wissen zu dem Thema nun neu gebündelt. Im Oktober wurde das Forschungs- und Kompetenzzentrum Rechenschwäche unter der Leitung von Karner ins Leben gerufen. „Wir wollen Lehrpersonen möglichst gut mit Wissen und Methoden ausstatten“, erklärt sie. Dazu zählen unter anderem gratis Fördermaterial und Vernetzungstreffen.