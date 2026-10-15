„Niki“ für Paraski-Überflieger Johannes Aigner

Johannes Aigner hat seine bärenstarke Saison mit dem „Niki“ in der Kategorie „Sportler des Jahres mit Behinderung“ gekrönt. Der Paraski-Überflieger raste bei den Paralympics zu drei Gold- und einer Bronzemedaille, außerdem gewann der 21-Jährige mit seinem Guide Nico Haberl den Gesamtweltcup.