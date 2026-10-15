Herzige Eulen-Familie begeistert New York

Die Tiere haben eine herzförmige weiße Färbung im Gesicht, sind nachtaktiv und ernähren sich beispielsweise von Mäusen und kleinen Vögeln. Es gibt sie in vielen Teilen der Welt, vielerorts sind sie aber selten geworden. Die Millionenmetropole New York gilt eigentlich als Betonmoloch – trotzdem finden dort immer wieder auch seltene Tiere ein Zuhause und werden dann oft begeistert gefeiert.