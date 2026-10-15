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Stürmer vor Liga-Debüt

Wie Teflon! An KAC bleibt nichts haften

Eishockey
15.10.2026 20:57
Rotjacken-Stürmer Jacob Hudson kam im Sommer zum KAC und verletzte sich vor dem ersten ...
Rotjacken-Stürmer Jacob Hudson kam im Sommer zum KAC und verletzte sich vor dem ersten Liga-Spieltag(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Mammutprogramm und immer wieder neue Ausfälle beim KAC: Doch die Rotjacken zeigten sich mental stark. Am Freitag gastieren die Vienna Capitals in der Horten-Arena. Bei Stürmer Jacob Hudson naht das Liga-Debüt, Maxi Preiml hingegen ist fraglich.

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Die englischen Wochen sind noch nicht vorüber! Nach der Champions Hockey League (zuletzt 1:2 in Berlin) muss sich der KAC auf das Liga-Geschehen konzentrieren.

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