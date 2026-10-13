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Down 0-2, but then

What a Thrilling Match! Viking Snatches a Point from Bayern

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13.10.2026 20:34
For Konrad Laimer and his Bayern teammates, the trip to Norway turned out to be an uncomfortable ...
For Konrad Laimer and his Bayern teammates, the trip to Norway turned out to be an uncomfortable affair.(Bild: AFP/CARINA JOHANSEN)
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Von krone Sport

Viking Stavanger snatched a point from the mighty FC Bayern on Matchday 2 of the UEFA Champions League. In a thrilling match, the Munich side had to concede a 3–3 equalizer in the closing minutes. They had previously turned the game around after trailing 0–2 at halftime—but a red card for Michael Olise brought the Norwegians back into the game.

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Bayern were caught off guard by the Norwegian underdogs—just 70 seconds in, Gianni Stensness headed in a goal for Viking off a corner kick.

After that, the visitors dictated the pace on the artificial turf, but fell behind 0–2 on a counterattack by Peter Christiansen (38th minute).

Olise’s Red Card Brings Viking Back
Konrad Laimer sparked the comeback. The Austrian national team player was fouled in the box, and Harry Kane converted the penalty (54'), then headed home the equalizer to make it 2–2 shortly afterward (60'). Laimer provided the perfect assist for Luis Diaz’s 3–2 goal for Munich (71').

But then Michael Olise was shown a second yellow card (74th minute), and Viking threw everything forward once more, being rewarded with a header by Herman Johan Haugen (90th minute).

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