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Kernöl-Championat

Grünes Gold in aller Munde: So sehen Sieger aus!

Steiermark
13.10.2026 19:26
Franz Labugger (Kernöl-Chef), Margret Ertl mit Thomas Lienhart, Hubert Ottenbacher und Elke ...
Franz Labugger (Kernöl-Chef), Margret Ertl mit Thomas Lienhart, Hubert Ottenbacher und Elke Lachowitz, Bernadette und Christian Grebenz, Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger (v.li.).(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Jedes Jahr heiß erwartet, von den Produzenten wie auch den Genießern: Heute ging in Bad Gleichenberg mit dem Kürbiskernöl-Championat die Königsklasse über die Bühne! Wir waren live dabei.

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Dieses Championat ist der allerwichtigste Bewerb, den es rund ums Grüne Gold gibt. Um sich dafür zu qualifizieren, muss man schon im Vorfeld hohe Hürden überwinden. 989 Einreichungen wurden getätigt, 20 Top-Kernöle schafften es in der Bad Gleichenberger Landesberufsschule für Tourismus ins Finale.

Topköche in Jury
Allein dort anzukommen, ist schon eine Auszeichnung fürs Produkt – aber die Topplätze zu erringen, ist dann tatsächlich eine echte Herausforderung. 70 (strenge) Juroren prüften die Einreichungen in Blindverkostungen. Darunter Kapazunder wie Stefan Eder, der für seinen Wilden Eder im oststeirischen St. Kathrein erstklassig einen Michelin-Stern und drei Hauben erkocht hat. Eveline Wild, seine Frau und Konditorenweltmeisterin, die Kernöl liebt: „Es ist von den Nuancen her ja gar nicht so weit entfernt von Schoko“, sagt die Expertin für Süßes, die immer wieder Schokolade mit Kernöl zu Gaumengenüssen kombiniert.

Von 989 Einreichungen schafften es 20 in die engere Auswahl.
Von 989 Einreichungen schafften es 20 in die engere Auswahl.(Bild: Jürgen Fuchs)
Geruch und Farbe sind neben Geschmack ausschlaggebend.
Geruch und Farbe sind neben Geschmack ausschlaggebend.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Verkostung erfolgte blind.
Die Verkostung erfolgte blind.(Bild: Jürgen Fuchs)
Ski-Ass Conny Hütter ist Kernölbotschafterin und bereits profiliertes Jurymitglied.
Ski-Ass Conny Hütter ist Kernölbotschafterin und bereits profiliertes Jurymitglied.(Bild: Jürgen Fuchs)
Yvonne Spenger (Kochschule Pur) im Fachgespräch mit Bernd Konrath.
Yvonne Spenger (Kochschule Pur) im Fachgespräch mit Bernd Konrath.(Bild: Jürgen Fuchs)
Eveline Wild, Hans-Peter Fink, Kernöl-Capo Reinhold Zötsch, Stefan Eder (v. li.).
Eveline Wild, Hans-Peter Fink, Kernöl-Capo Reinhold Zötsch, Stefan Eder (v. li.).(Bild: Jürgen Fuchs)
Auch heuer herrschte wieder gute Stimmung unter den vielen fachkundigen Juroren.
Auch heuer herrschte wieder gute Stimmung unter den vielen fachkundigen Juroren.(Bild: Jürgen Fuchs)
Fleischer-Legende Sepp Mosshammer aus Graz mit Kammerpräsident Andreas Steinegger (re.).
Fleischer-Legende Sepp Mosshammer aus Graz mit Kammerpräsident Andreas Steinegger (re.).(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Sieger wurden im prächtigen Ambiente in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg gefeiert. ...
Die Sieger wurden im prächtigen Ambiente in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg gefeiert. Die Schüler kochten grandios!(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Juroren waren streng!
Die Juroren waren streng!(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Schüler bekommen für die Veranstaltung einen glatten Einser!
Die Schüler bekommen für die Veranstaltung einen glatten Einser!(Bild: Jürgen Fuchs)
Lorenz Kumpusch („Gaumengut“).
Lorenz Kumpusch („Gaumengut“).(Bild: Jürgen Fuchs)

„Geschnalzt“ – das ist der Fachausdruck fürs Aufschlagen des Kernöls im Mund, haben aber auch höchst professionell Spitzenköche wie Hans-Peter Fink (Haberl & Fink’s), Christian Übeleis („Zum Forsthaus“ in Fischbach), Patrick Spenger (Kochschule „Pur“) oder Christof Widakovich (Restaurant Schlossberg) sowie Kernölbotschafterin und Ski-Ass Conny Hütter, standesgemäß im Kernöldirndl.

Spitzenköche unter sich (Christof Widakovich 2.v.re.)
Spitzenköche unter sich (Christof Widakovich 2.v.re.)(Bild: Jürgen Fuchs)
Gekonnt!
Gekonnt!(Bild: Jürgen Fuchs)
Kammeramtsdirektor Werner Brugner (re.)
Kammeramtsdirektor Werner Brugner (re.)(Bild: Jürgen Fuchs)
Kathi Wenusch moderierte gewohnt charmant
Kathi Wenusch moderierte gewohnt charmant(Bild: Jürgen Fuchs)

Sie alle rochen, schauten, schmeckten, schnalzten über Stunden, schließlich galt es Farbe, Viskosität, Geruch und Geschmack zu benoten.

Dienstagabend standen dann die drei Gewinner fest:
Hubert Ottenbacher aus Mureck (Neuhold Johannes Steiraöl) holte sich den Stockerplatz.
+ Gefolgt von: Adelheid Ertl aus Groß St. Florian.
+ Und: Bernadette und Christian Grebenz aus Großklein.

Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger gratulierte. Unser Kernöl ist Goldes wert!

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