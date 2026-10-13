Grünes Gold in aller Munde: So sehen Sieger aus!

Topköche in Jury

Allein dort anzukommen, ist schon eine Auszeichnung fürs Produkt – aber die Topplätze zu erringen, ist dann tatsächlich eine echte Herausforderung. 70 (strenge) Juroren prüften die Einreichungen in Blindverkostungen. Darunter Kapazunder wie Stefan Eder, der für seinen Wilden Eder im oststeirischen St. Kathrein erstklassig einen Michelin-Stern und drei Hauben erkocht hat. Eveline Wild, seine Frau und Konditorenweltmeisterin, die Kernöl liebt: „Es ist von den Nuancen her ja gar nicht so weit entfernt von Schoko“, sagt die Expertin für Süßes, die immer wieder Schokolade mit Kernöl zu Gaumengenüssen kombiniert.