Grünes Gold in aller Munde: So sehen Sieger aus!

Jedes Jahr heiß erwartet, von den Produzenten wie auch den Genießern: Heute ging in Bad Gleichenberg mit dem Kürbiskernöl-Championat die Königsklasse über die Bühne! Wir waren live dabei.
Dieses Championat ist der allerwichtigste Bewerb, den es rund ums Grüne Gold gibt. Um sich dafür zu qualifizieren, muss man schon im Vorfeld hohe Hürden überwinden. 989 Einreichungen wurden getätigt, 20 Top-Kernöle schafften es in der Bad Gleichenberger Landesberufsschule für Tourismus ins Finale.
Topköche in Jury
Allein dort anzukommen, ist schon eine Auszeichnung fürs Produkt – aber die Topplätze zu erringen, ist dann tatsächlich eine echte Herausforderung. 70 (strenge) Juroren prüften die Einreichungen in Blindverkostungen. Darunter Kapazunder wie Stefan Eder, der für seinen Wilden Eder im oststeirischen St. Kathrein erstklassig einen Michelin-Stern und drei Hauben erkocht hat. Eveline Wild, seine Frau und Konditorenweltmeisterin, die Kernöl liebt: „Es ist von den Nuancen her ja gar nicht so weit entfernt von Schoko“, sagt die Expertin für Süßes, die immer wieder Schokolade mit Kernöl zu Gaumengenüssen kombiniert.
„Geschnalzt“ – das ist der Fachausdruck fürs Aufschlagen des Kernöls im Mund, haben aber auch höchst professionell Spitzenköche wie Hans-Peter Fink (Haberl & Fink’s), Christian Übeleis („Zum Forsthaus“ in Fischbach), Patrick Spenger (Kochschule „Pur“) oder Christof Widakovich (Restaurant Schlossberg) sowie Kernölbotschafterin und Ski-Ass Conny Hütter, standesgemäß im Kernöldirndl.
Sie alle rochen, schauten, schmeckten, schnalzten über Stunden, schließlich galt es Farbe, Viskosität, Geruch und Geschmack zu benoten.
Dienstagabend standen dann die drei Gewinner fest:
+ Hubert Ottenbacher aus Mureck (Neuhold Johannes Steiraöl) holte sich den Stockerplatz.
+ Gefolgt von: Adelheid Ertl aus Groß St. Florian.
+ Und: Bernadette und Christian Grebenz aus Großklein.
Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger gratulierte. Unser Kernöl ist Goldes wert!
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