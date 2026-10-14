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Altersvorsorge

In Niederösterreich entsteht neue „Senioren WG“

Niederösterreich
14.10.2026 19:00
Leader-Obmann Franz Linsbauer (re.) mit Jürgen Schöls
Leader-Obmann Franz Linsbauer (re.) mit Jürgen Schöls(Bild: LEADER)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Auf einem 300 Quadratmeter großen Bauernhof im Waldviertel wird in den kommenden Monaten ein  Tageszentrum für alternde Menschen gebaut. 

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Im Jahr 2050 wird etwa jede dritte Person in Niederösterreich über 65 Jahre alt sein, besagen Daten der Statistik Austria. Oft möchten Senioren am liebsten in ihrer gewohnten Umgebung alt werden. Diese Nische der Altersversorgung füllen im Land mittlerweile moderne Altersheime, oft auch genannt „Senioren WG’s“. Im Weinviertler Roggendorf im Bezirk Hollabrunn funktioniert das auf einem umfunktionierten Bauernhof unter dem Namen „Sonnenplatzerl“ schon seit Jahren gut.

Im Waldviertel soll nun Ähnliches entstehen. Der Bauernhof der Familie Schöls in der Geraser Katastralgemeinde Dallein wird zur „Dalleiner HofZeit“ umgebaut. Betreut wird das Projekt von der Leader-Region Waldviertel. Hannes Heissl vom Institut für Gesellschaftlichen Wandel (IWG) ist Experte auf dem Gebiet der Lebensumstellungen im Alter: „Für ein gesundes Leben beim Älter werden braucht es Gemeinschaft und soziale Nähe, einen geregelten Tagesablauf und die Übernahme von Verantwortung für Lebenssinn auch in den späteren Lebensphasen“, sagt er zum Projekt am Dalleiner Hof. 

Zitat Icon

Wir werden in Zukunft wesentlich mehr ältere Menschen sein, und viele von uns leben allein oder zu zweit in einzelnen Häusern.

Hannes Heissl, IGW

Bild: Hannes Heissl

Infoveranstaltungen zum Projekt
Am Bauernhof von Jürgen Schöls in Dallein soll ein Tageszentrum für Menschen mit Pflegestufe 1 bis 4 entstehen, das Gemeinschaft, Aktivitäten und soziale Teilhabe ermöglicht. Gleichzeitig soll das Angebot auch Angehörige entlasten. „Wer einen nahestehenden Menschen begleitet und betreut, weiß, wie wertvoll Unterstützung und Entlastung sind“, sagt Obmann und Franz Linsbauer, Obmann des Vereins Lichtblick, der das Projekt ebenfalls betreut. Seit Ende September finden Info-Veranstaltungen vom Verein statt, bei denen Interessierte vorweg besprechen können, was sie sich zum würdigen Altwerden wünschen. Nächste Termine sind am 15. Oktober in Raabs im Stadtkrug, sowie am 5. November in Irmfritz im Gasthaus Asenbaum. Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.

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