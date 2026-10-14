In Niederösterreich entsteht neue „Senioren WG“

Infoveranstaltungen zum Projekt

Am Bauernhof von Jürgen Schöls in Dallein soll ein Tageszentrum für Menschen mit Pflegestufe 1 bis 4 entstehen, das Gemeinschaft, Aktivitäten und soziale Teilhabe ermöglicht. Gleichzeitig soll das Angebot auch Angehörige entlasten. „Wer einen nahestehenden Menschen begleitet und betreut, weiß, wie wertvoll Unterstützung und Entlastung sind“, sagt Obmann und Franz Linsbauer, Obmann des Vereins Lichtblick, der das Projekt ebenfalls betreut. Seit Ende September finden Info-Veranstaltungen vom Verein statt, bei denen Interessierte vorweg besprechen können, was sie sich zum würdigen Altwerden wünschen. Nächste Termine sind am 15. Oktober in Raabs im Stadtkrug, sowie am 5. November in Irmfritz im Gasthaus Asenbaum. Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.