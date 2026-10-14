Mit der VR-Brille den künftigen Beruf entdecken

Erstmals Lehrberufe virtuell kennenlernen

Neu ist heuer die Möglichkeit, einige Lehrberufe mittels VR-Brille zu entdecken. Wegen der Rekordzahl an Ausstellern wird die Veranstaltung vom Atrium erstmals auf einen angrenzenden Nebenraum ausgeweitet. Brucha aus Michelhausen ist zum ersten Mal dabei, Hofer kehrt nach einer Pause zurück.