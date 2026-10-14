Mit der VR-Brille den künftigen Beruf entdecken

Welcher Beruf passt zu mir? Bei der Tullner Lehrstellenbörse können Jugendliche selbst ausprobieren und Fragen stellen. Am 22. Oktober präsentieren sich 39 Betriebe und Institutionen im Rathaus – so viele wie noch nie. Erstmals lassen sich einige Lehrberufe auch virtuell erkunden.
Werkzeug in die Hand nehmen, mit Unternehmen ins Gespräch kommen oder erstmals sogar per VR-Brille in einen Lehrberuf eintauchen: Die Tullner Lehrstellenbörse bietet Jugendlichen mehrere Wege, ihre berufliche Zukunft zu erkunden.
Am Donnerstag, 22. Oktober, stellen sich von 12 bis 18 Uhr insgesamt 39 Betriebe und Institutionen im Rathaus vor. Besucher können sich aus erster Hand informieren und in vielen Fällen das jeweilige Handwerk gleich ausprobieren.
Erstmals Lehrberufe virtuell kennenlernen
Neu ist heuer die Möglichkeit, einige Lehrberufe mittels VR-Brille zu entdecken. Wegen der Rekordzahl an Ausstellern wird die Veranstaltung vom Atrium erstmals auf einen angrenzenden Nebenraum ausgeweitet. Brucha aus Michelhausen ist zum ersten Mal dabei, Hofer kehrt nach einer Pause zurück.
Organisiert wird die Börse von der Stadtgemeinde gemeinsam mit Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und AMS. Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka empfiehlt Jugendlichen und ihren Eltern einen Besuch: „Ein Handwerksberuf ist ein Beruf mit Zukunft.“
Auch online nach dem passenden Beruf suchen
Wer sich vorab orientieren möchte, findet auf www.tulln.at/lehrstellenboerse Firmenporträts und Videos der teilnehmenden Unternehmen. Die Informationen bleiben mehrere Wochen abrufbar.
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