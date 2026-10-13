Pokal-Randale: Ex-Rapidler fand es „absolut geil“

Gegenüber dem deutschen Sender SWR sagte der 35-jährige Stürmer, der von 2012 bis 2014 für Rapid auf Torejagd ging und seit 2024 für den Drittligisten im Einsatz ist, nun über das Spiel: „Aus Spielersicht, egal ob Kaiserslautern oder Mannheim, war das absolut geil. Pferde auf dem Platz, alles war geil.“