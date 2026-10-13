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Irritierende Aussagen

Pokal-Randale: Ex-Rapidler fand es „absolut geil“

Fußball International
13.10.2026 15:44
Terrence Boyd im Rapid-Dress
Terrence Boyd im Rapid-Dress(Bild: APA/DANIEL KRUG)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die schweren Randale bei der DFB-Pokalpartie zwischen Waldhof Mannheim und Kaiserslautern (0:1 nach Verlängerung) mit Dutzenden Verletzten haben in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Wochen später eckt der Ex-Rapidler Terrence Boyd, derzeit in Diensten von Mannheim, mit recht eigenwilligen Aussagen zum Skandalspiel an.

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Gegenüber dem deutschen Sender SWR sagte der 35-jährige Stürmer, der von 2012 bis 2014 für Rapid auf Torejagd ging und seit 2024 für den Drittligisten im Einsatz ist, nun über das Spiel: „Aus Spielersicht, egal ob Kaiserslautern oder Mannheim, war das absolut geil. Pferde auf dem Platz, alles war geil.“

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Immerhin schränkte Boyd ein, dass in den Familienblock gefeuerte Pyrotechnik zu weit gehe: „Familien und natürlich auch Kinder, die zukünftige Fans sind“, schrecke das ab. Der US-Amerikaner wurde bei der Pokalpartie im August erst in der Verlängerung eingewechselt.

Terrence Boyd (mit der Nummer 18) im Dress des US-Nationalteams im Jahr 2016
Terrence Boyd (mit der Nummer 18) im Dress des US-Nationalteams im Jahr 2016(Bild: APA/Getty Images)

Partie kurz vor dem Abbruch
Die Partie stand nach einem Platzsturm und mehrmaligem Pyro-Einsatz kurz vor dem Abbruch, sogar berittene Polizei kam zum Einsatz. Insgesamt wurden 35 Beamte verletzt, über 80 Zuschauer mussten medizinisch betreut werden.

(Bild: Screenshots facebook.com)
(Bild: Krone-Collage/x.com/UltraAttackive)
(Bild: Krone-Collage/x.com/BastiandMatti/, x.com/ultras_clips)

Zweitligist Kaiserslautern trifft in der zweiten Pokalrunde Ende Oktober auswärts auf Hannover 96.

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