Pizza verbrannte in Tunnel: „Ist eine Katastrophe“

Diese konnten den Brand zwar schnell löschen, doch für den Familienbetrieb hat der Vorfall weitreichende Folgen. „Es ist eine Katastrophe. Die Ware ist kaputt und mein einziger Tiefkühlwagen steht am Schrottplatz. Ich weiß nicht, wie ich jetzt meine Pizzen ausliefern soll, aber wir werden das schaffen. Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde“, betont Baschinger.