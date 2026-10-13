Pizza verbrannte in Tunnel: „Ist eine Katastrophe“

Feuer auf Westring brachte Dienstagmittag den Verkehr in Linz zum Stocken. Die Feuerwehr konnte den Brand im Tunnel rasch löschen. Der Fahrer verlor durch das Feuer aber nicht nur seine Pizzen, sondern auch seinen einzigen Tiefkühlwagen zum Ausliefern.
Dichter schwarzer Rauch war am Dienstag gegen 11 Uhr über weite Teile von Linz sichtbar. Ausgangspunkt war der Zufahrtstunnel der A 26 auf der Urfahraner Seite. „Ich habe gerade Tiefkühlpizzen ausgeliefert und war Richtung Ottensheim unterwegs. Als ich über die Donautalbrücke gefahren bin, hat es einen Tuscher gemacht. Ich bin sofort im Tunnel links ran gefahren“, schildert Boris Baschinger, Geschäftsführer von Franzesco Pizza. Der 61-Jährige dachte am Anfang nur an einen herkömmlichen Defekt.
Tunnel automatisch gesperrt
Doch noch während Baschinger den Pannendienst anrief, bemerkte er plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Das nächste Telefonat galt deshalb der Feuerwehr. Wegen der Rauchentwicklung wurde der Tunnel automatisch gesperrt. Baschinger ging zu Fuß zurück auf die Brücke und nahm dort die Feuerwehrleute in Empfang.
Diese konnten den Brand zwar schnell löschen, doch für den Familienbetrieb hat der Vorfall weitreichende Folgen. „Es ist eine Katastrophe. Die Ware ist kaputt und mein einziger Tiefkühlwagen steht am Schrottplatz. Ich weiß nicht, wie ich jetzt meine Pizzen ausliefern soll, aber wir werden das schaffen. Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde“, betont Baschinger.
Die Ware ist kaputt und mein einziger Tiefkühler steht am Schrottplatz. Ich weiß nicht, wie ich weiter ausliefern soll.
Boris Baschinger, Geschäftsführer Franzesco Pizza
Keine Schäden am Tunnel
Nach den Löscharbeiten wurde die gesamte Tunneltechnik, Elektronik sowie das Bauwerk von Experten begutachtet. Zumindest in diesem Fall gab es gute Nachrichten. Der Brand verursachte keine Schäden im Tunnel. Lediglich verbranntes Plastik musste von der Fahrbahn gekratzt werden. Gegen 13 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden.
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