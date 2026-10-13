Demo am Wiener Ring: So kommen Sie durch die Stadt

Mit dem Auto besser über den Gürtel

Der ÖAMTC warnt vor Staus am Ring, auf der Lothringerstraße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf der Zweierlinie und den Zufahrten in die Innenstadt. Wer durch die Stadt muss, sollte laut dem Verkehrsexperten großräumig über den Gürtel ausweichen. Geht es direkt ins Zentrum, empfiehlt sich die U-Bahn.