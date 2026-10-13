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Stundenlange Sperre

Demo am Wiener Ring: So kommen Sie durch die Stadt

Wien
13.10.2026 16:03
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wer aktuell in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, muss wegen der Studenten-Demo am Ring mit einigen Verkehrsbehinderungen bis 19 Uhr rechnen. Bei den Öffis sind die Straßenbahnlinien D, 1 und 71 betroffen.

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Ob mit dem Auto oder der Bim: Am Ring braucht es heute viel Geduld. Rund um den Universitätsring kommt es aktuell wegen der angekündigten Demonstration zu Sperren und Verkehrsableitungen. Auch angrenzende Straßen können betroffen sein.

(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Mit dem Auto besser über den Gürtel
Der ÖAMTC warnt vor Staus am Ring, auf der Lothringerstraße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf der Zweierlinie und den Zufahrten in die Innenstadt. Wer durch die Stadt muss, sollte laut dem Verkehrsexperten großräumig über den Gürtel ausweichen. Geht es direkt ins Zentrum, empfiehlt sich die U-Bahn.

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Auch Öffi-Nutzer müssen sich auf Änderungen einstellen:

  • D: Die Züge fahren ab Quartier Belvedere in beiden Richtungen über die Strecke der Linie O, Wien Mitte, Julius-Raab-Platz, Schwedenplatz und Schottenring zur Börse.

  • 1: Ab Karlsplatz geht es über den Stubenring.

  • 71: Laut aktuellem Fahrbplan fahren die Züge wegen der Demo nur bis Schwarzenbergplatz.

Wer die betroffenen Strecken umfahren möchte, kann auf U2, U3 und U4 ausweichen. Die Wiener Linien empfehlen, auf aktuelle Betriebsinformationen und Durchsagen zu achten. Die Einschränkungen sind bis 19 Uhr vorgesehen.

Warum der Ring zum Hörsaal wird
Hinter der Demo steckt die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Sie bringt die Uni seit 15 Uhr auf die Straße: Zwischen Parlament und Universität Wien stehen offene Vorlesungen, Redebeiträge und Aktionsstationen auf dem Programm. Damit will die ÖH zeigen, was fehlendes Geld an den Unis bedeuten kann. Etwa weniger Personal, vollere Lehrveranstaltungen und wegfallende Tutorien. Zum Abschluss ist ein Konzert geplant.

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