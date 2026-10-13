Shanghai: Zverev müht sich ins Viertelfinale

Alexander Zverev hat sich am Dienstag mit viel Mühe ins Viertelfinale von Shanghai gekämpft. Der topgesetzte Deutsche, der noch in diesem Jahr erstmals zur Nummer 1 der Tenniswelt wird, bezwang beim ATP-1000-Turnier in China den unberechenbaren Kasachen Alexander Bublik 7:6(6),4:6,7:6(1).
Erst nach 2:37 Stunden kam Zverev weiter, Bublik hatte im ersten Set vier Satzbälle vergeben. Zverev trifft im Viertelfinale auf den als Nummer 9 gesetzten Australier Alex de Minaur.
Im Doppel feierten die Österreicher Lucas Miedler und Neil Oberleitner einen 6:3,6:4-Sieg über Austin Krajicek/Nikola Mektic (USA/CRO). Nun trifft Miedler mit seinem Neo-Partner auf Marc Polmans, mit dem er dieses Jahr zwei Monate gespielt hat, und den Polen Jan Zielinski.
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