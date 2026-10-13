Shanghai: Zverev müht sich ins Viertelfinale

Alexander Zverev hat sich am Dienstag mit viel Mühe ins Viertelfinale von Shanghai gekämpft. Der topgesetzte Deutsche, der noch in diesem Jahr erstmals zur Nummer 1 der Tenniswelt wird, bezwang beim ATP-1000-Turnier in China den unberechenbaren Kasachen Alexander Bublik 7:6(6),4:6,7:6(1).