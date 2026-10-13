Alaba? „Dürfen nicht ganzen Druck auf ihn lenken“

Udinese-Coach: Nicht ganzer Druck auf Alaba

Alaba versuchte auf dem Feld, das Spiel seines Teams anzukurbeln. Runjaic betonte nach Schlusspfiff, dass der 34-Jährige aber nicht alleine die Verantwortung übernehmen könne. „Wir dürfen nicht den ganzen Druck auf ihn alleine lenken. Er ist ein Teil der Mannschaft, alle Spieler müssen maximal konzentriert bleiben“, sagte der in Wien geborene Deutsche.