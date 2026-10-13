Alaba? „Dürfen nicht ganzen Druck auf ihn lenken“

David Alaba kam beim 1:2 bei Torino zu seinem ersten Einsatz für Udinese. Sein Trainer Kosta Runjaic warnt: „Wir dürfen nicht den ganzen Druck auf ihn alleine lenken.“
Alaba kam beim 1:2 bei Torino zu seinem ersten Einsatz für Udinese. In Turin kassierte Udinese mit dem in der 73. Minute eingewechselten Alaba die vierte Niederlage in sechs Runden. Trainer Kosta Runjaic hatte vor Anpfiff begründet, warum der neue Abwehrchef vorerst auf der Bank Platz nahm. „Sein letztes offizielles Spiel war vor drei Monaten. Wir müssen das steuern.“
Udinese-Coach: Nicht ganzer Druck auf Alaba
Alaba versuchte auf dem Feld, das Spiel seines Teams anzukurbeln. Runjaic betonte nach Schlusspfiff, dass der 34-Jährige aber nicht alleine die Verantwortung übernehmen könne. „Wir dürfen nicht den ganzen Druck auf ihn alleine lenken. Er ist ein Teil der Mannschaft, alle Spieler müssen maximal konzentriert bleiben“, sagte der in Wien geborene Deutsche.
Beim entscheidenden Gegentor gegen Torino patzte Udineses Torhüter Maduka Okoye.
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