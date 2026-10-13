Das tragische Leben des „Breaking Bad“-Stars

Von Mitschülern gemobbt

Seine Adoptivmutter war in dieser Zeit Mittes größte Stütze. „Ich wollte nie, dass er das Gefühl hat, etwas nicht tun zu können“, erklärte sie einmal. „Wenn er nach Hause kam und sagte: ,Ich kann kein Football spielen‘, sagte ich: ,Lass uns in den Garten gehen und schauen, was wir machen können. Vielleicht finden wir einen anderen Weg, es zu spielen.‘“