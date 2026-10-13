100 Millionen! Bayern-Star sagte PL-Topklub ab

Manchester City wollte Aleksandar Pavlović unbedingt verpflichten! Laut „Bild“ hätte der englische Tabellenführer für den 22-jährigen Mittelfeldspieler des FC Bayern sogar 100 Millionen Euro bezahlt. Doch der deutsche Nationalspieler hatte andere Pläne und lehnte ab.
Pavlović spielt bereits seit 2011 für die Münchner, rückte im Sommer 2023 in den Profikader auf und ist unter Trainer Vincent Kompany mittlerweile im zentralen Mittelfeld gesetzt. Bei City hätte er Rodri ersetzen sollen, der nach seinem Ballon-d’Or-Triumph 2024 zum FC Barcelona gewechselt war.
„Entscheidung fiel mir nicht schwer“
Im Interview mit „Sport Bild“ sprach Pavlović nun erstmals über das Interesse der Engländer. „Zunächst mal ist es eine Ehre, wenn ein Top-Klub wie City auf einen zukommt. Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und meine Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht. Deswegen fiel mir die Entscheidung nicht schwer.“
Bei Manchester City sorgte die Absage offenbar für Verwunderung. „Bild“-Fußballchef Christian Falk erklärte: „Ich habe gehört, sie (Manchester City; d. Red.) waren baff. Das haben sie nicht erwartet. Sie wären wohl auch bereit gewesen, mit Bayern noch über eine höhere Summe zu verhandeln. Aber ein offizielles Angebot gab es erst gar nicht, weil Pavlovic gesagt hat: Nein, ich komme eh nicht.“
„Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel“
Seine Zukunft sieht Pavlović weiterhin beim deutschen Rekordmeister. Dass er aufgrund seiner Spielweise mit Rodri verglichen wird, betrachtet er als zusätzliche Motivation. „Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird. Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel: Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.