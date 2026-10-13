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„Eine Ehre“

100 Millionen! Bayern-Star sagte PL-Topklub ab

Deutsche Bundesliga
13.10.2026 14:25
Aleksandar Pavlović (mi.) hätte die Chancen gehabt, zu Manchester City zu wechseln.
Aleksandar Pavlović (mi.) hätte die Chancen gehabt, zu Manchester City zu wechseln.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
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Von krone Sport

Manchester City wollte Aleksandar Pavlović unbedingt verpflichten! Laut „Bild“ hätte der englische Tabellenführer für den 22-jährigen Mittelfeldspieler des FC Bayern sogar 100 Millionen Euro bezahlt. Doch der deutsche Nationalspieler hatte andere Pläne und lehnte ab.

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Pavlović spielt bereits seit 2011 für die Münchner, rückte im Sommer 2023 in den Profikader auf und ist unter Trainer Vincent Kompany mittlerweile im zentralen Mittelfeld gesetzt. Bei City hätte er Rodri ersetzen sollen, der nach seinem Ballon-d’Or-Triumph 2024 zum FC Barcelona gewechselt war.

„Entscheidung fiel mir nicht schwer“
Im Interview mit „Sport Bild“ sprach Pavlović nun erstmals über das Interesse der Engländer. „Zunächst mal ist es eine Ehre, wenn ein Top-Klub wie City auf einen zukommt. Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und meine Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht. Deswegen fiel mir die Entscheidung nicht schwer.“

Aleksandar Pavlović
Aleksandar Pavlović(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)

Bei Manchester City sorgte die Absage offenbar für Verwunderung. „Bild“-Fußballchef Christian Falk erklärte: „Ich habe gehört, sie (Manchester City; d. Red.) waren baff. Das haben sie nicht erwartet. Sie wären wohl auch bereit gewesen, mit Bayern noch über eine höhere Summe zu verhandeln. Aber ein offizielles Angebot gab es erst gar nicht, weil Pavlovic gesagt hat: Nein, ich komme eh nicht.“

„Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel“
Seine Zukunft sieht Pavlović weiterhin beim deutschen Rekordmeister. Dass er aufgrund seiner Spielweise mit Rodri verglichen wird, betrachtet er als zusätzliche Motivation. „Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird. Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel: Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren.“

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