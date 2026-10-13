100 Millionen! Bayern-Star sagte PL-Topklub ab

„Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel“

Seine Zukunft sieht Pavlović weiterhin beim deutschen Rekordmeister. Dass er aufgrund seiner Spielweise mit Rodri verglichen wird, betrachtet er als zusätzliche Motivation. „Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird. Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel: Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren.“