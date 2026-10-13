Gemeinnützige: Mieten sind um 228 Euro günstiger

Auch private Mieten sinken

„Es gibt aber auch einen Effekt auf private Mieten“, sagt Klien. „Je größer der Anteil an gemeinnützigen Wohneinheiten, desto mehr drückt das die privaten Preise“, sagt Klien. Zehn Prozent mehr Anteil an Gemeinnützigen bedeute 0,30 Euro weniger pro Quadratmeter für private Mieter. Regional gibt es große Unterschiede. „Vorarlberg und Tirol sind sehr unterdurchschnittlich. Es gibt ein starkes Ost-West-Gefälle.“ Dort geht die Schere auch besonders weit auf. In Tirol sind die Mieten um 5 Prozent günstiger als am privaten Wohnungsmarkt, in Wien um 4,7 Prozent.