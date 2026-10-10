Gefälschte Finanz-Nachricht: Opfer (48) abgezockt!

Opfer von skrupellosen Internetbetrügern wurde ein 48-jähriger Tiroler aus dem Bezirk Landeck. Mittels gefälschter Finanz-Nachricht wurde der Mann zunächst auf eine Fake-Webseite gelockt. Im Anschluss wurde er dann auch noch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert. Alles in allem konnten dem Opfer Tausende Euro entlockt werden.