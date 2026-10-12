Frau (31) hob für Betrüger Überweisungslimit an

Sie hatte Angst um ihr Geld! Deshalb schenkte eine 31-jährige Frau aus dem Tiroler Oberland einem Anrufer, der behauptet hatte, dass es Probleme mit ihrem Konto gibt, blindes Vertrauen. Auf Anweisung hob das Opfer sogar noch ihr Überweisungslimit an. Letztlich verschwanden Tausende Euro!