Impfung in der Apotheke? Nur unter einer Bedingung

Die österreichische Ärztekammer setzt die Regierung unter Druck: Sie verlangt eine grundlegende Neuregelung der Bedingungen für Hausapotheken bei niedergelassenen Ärzten. Der Haken dabei: Im Gegenzug zeigt sich die Kammer überraschend offen für ein umstrittenes Thema – das Impfen in Apotheken. Doch diese Bereitschaft hat ihren Preis.
Bei einer Pressekonferenz am Freitag machte Silvester Hutgrabner, Leiter des Ärztekammer-Referats Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten, deutlich, worum es geht: Hausapotheken sind ein wichtiger Anreiz, um Kassenarztstellen im ländlichen Raum zu besetzen. „Es ist nicht der alleinseligmachende Faktor, aber kein unwesentlicher“, erklärte Hutgrabner.
Doch aktuell seien die gesetzlichen Voraussetzungen zu restriktiv. Das Apothekengesetz schreibt vor, dass ärztliche Hausapotheken im Umkreis von vier Straßenkilometern einer öffentlichen Apotheke nicht bewilligt werden dürfen. Zwischen vier und sechs Kilometern ist dies nur für Nachfolgepraxen erlaubt.
Dramatischer Rückgang der Hausapotheken
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit Ende der 1990er Jahre ist die Anzahl der Hausapotheken von 1100 auf 800 gesunken, während die Zahl der öffentlichen Apotheken im gleichen Zeitraum von 1000 auf rund 1450 angewachsen ist. Mittlerweile gibt es bereits erste Fälle, in denen Gemeinden mit zwei Kassenstellen keine Ärzte finden – dafür aber eine öffentliche Apotheke haben.
Offenheit für das Impfen in Apotheken
Hutgrabner appellierte an die Politik: „Wir wollen endlich ins Gespräch kommen, um zu einer Apothekengesetznovelle zu kommen, die auch die Hausärzte berücksichtigt.“ Dabei signalisierte die Ärztekammer Bewegung beim heiklen Thema Impfen in Apotheken. „Kategorisch dagegen sein bringt nix“, sagte Hutgrabner. Sollten Apotheken alle rechtlichen und hygienischen Voraussetzungen erfüllen, würde er das Impfen in Apotheken nicht ablehnen.
Gegenleistung gefordert
Allerdings mit einer Bedingung: Edgar Wutscher, Vizepräsident der Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, machte klar, dass im Gegenzug über das Dispensierrecht verhandelt werden müsse – also das Recht der Ärzte, Medikamente abgeben zu dürfen. Der Großteil der Kurie sei offen für Gespräche zum Thema Impfen, so Wutscher, verlange aber ebendiese Gegenleistung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.