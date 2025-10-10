Impfung in der Apotheke? Nur unter einer Bedingung

Dramatischer Rückgang der Hausapotheken

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit Ende der 1990er Jahre ist die Anzahl der Hausapotheken von 1100 auf 800 gesunken, während die Zahl der öffentlichen Apotheken im gleichen Zeitraum von 1000 auf rund 1450 angewachsen ist. Mittlerweile gibt es bereits erste Fälle, in denen Gemeinden mit zwei Kassenstellen keine Ärzte finden – dafür aber eine öffentliche Apotheke haben.