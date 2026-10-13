Liverpool and AC Milan
1.5 billion euros are on their way to Austria
Linz is set to host Liverpool FC today, Tuesday, while Salzburg will welcome AC Milan tomorrow—and Austrian soccer is thus set to welcome a whole host of millionaire stars. But upon closer inspection—as LASK’s top Champions League opponent also demonstrates—they’re really just ordinary people...
It’s not just good things that come from above—in soccer, it seems, everything expensive does too:
- On Wednesday, AC Milan will fly in with a squad valued at 503 million euros for Thursday’s Europa League match in Salzburg.
- And in Linz, LASK’s Champions League home opponent, Liverpool FC—a team packed with stars worth a total of 1.09 billion euros—is already landing today, Tuesday.
But behind these astronomical sums are still people just like you and me—with quirks, rituals, and fears. Take the Liverpool stars, for example:
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