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TIPP DER WOCHE

Kinderherz-Gala zugunsten des Kinderherzzentrums

Niederösterreich
15.10.2026 15:30
(Bild: Papierfabrik Varieté)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am Samstag, den 17. Oktober, von 20 Uhr bis 22.30 Uhr, veranstaltet das Papierfabrik Varieté in Klein-Neusiedl, Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ), einen Benefizabend zugunsten des Kinderherzzentrums des AKH Wien. 

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Highlights aus Musik, Kabarett, Zauberei und Akrobatik machen diesen Benefizabend so besonders. Seraina und Marc Dorffner bringen das Publikum mit artistischen Darbietungen zum Staunen und Tricky Niki sorgt für magische Momente. Mitreißende Songs zum Mitsingen und Abshaken gibt es dann von der Erfolgsband „Alle Achtung“. Und Bernhard Viktorin sorgt dafür, dass das Lachen nicht zu kurz kommt. Mit „im Boot“ ist auch Vincent Bueno, der Starpower auf die Bühne bringen wird.

Alle Achtung im Dienst der guten Sache
Alle Achtung im Dienst der guten Sache(Bild: Alle Achtung)

Bereits zum zweiten Mal veranstalten Seraina und Marc Dorffner, die Inhaber und Betreiber des Papierfabrik Varieté, diese Kinderherz-Gala – auch sie sind Betroffene, zumal ihr eigener Sohn an einem angeborenen Herzfehler leidet. 

Tricky Niki muss man nicht „erklären“
Tricky Niki muss man nicht „erklären“(Bild: Feelimage-Felicitas Matern)

Der gesamte Reinerlös geht an das Kinderherzzentrums des AKH Wien. Genießen Sie einen schwungvollen und unterhaltsamen Abend und bewirken Sie damit auch noch viel Gutes! 

Altes neu entdeckt
Altes neu entdeckt(Bild: Papierfabrik Varieté)

Informationen und Tickets gibt es www.papierfabrik-variete.com/ oder www.shop.papierfabrik-variete.tixu.io/tickets/

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