Kinderherz-Gala zugunsten des Kinderherzzentrums

Highlights aus Musik, Kabarett, Zauberei und Akrobatik machen diesen Benefizabend so besonders. Seraina und Marc Dorffner bringen das Publikum mit artistischen Darbietungen zum Staunen und Tricky Niki sorgt für magische Momente. Mitreißende Songs zum Mitsingen und Abshaken gibt es dann von der Erfolgsband „Alle Achtung“. Und Bernhard Viktorin sorgt dafür, dass das Lachen nicht zu kurz kommt. Mit „im Boot“ ist auch Vincent Bueno, der Starpower auf die Bühne bringen wird.