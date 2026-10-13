Steirische Familie lebt Natur- und Artenschutz

Alarmierend: „Das Artensterben hat ein gigantisches Ausmaß erreicht. 80 Prozent der Insekten, die es noch vor 30 Jahren gab, sind weg. Durch Klimawandel, Umweltverschmutzung, Mikroplastik. Alles ist beschichtet, sogar das Gewand, so viel ist vergiftet und mit Chemikalien versehen.“ Dramatisch auch, dass den Leuten nicht klar sei, wie alles zusammenhänge. „Die denken nicht an Insekten. Wissen nicht, dass unsere Nahrung und unsere Welt davon abhängen.“