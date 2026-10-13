Steirische Familie lebt Natur- und Artenschutz

An Konrad Guggi, den passionierten Landwirt aus Premstätten bei Graz, ging heuer so verdient der Tierschutzpreis von Land Steiermark und „Krone“. Er lässt Blumenwiesen stehen, schafft Nisthilfen und versucht alles, um die Welt der Insekten wieder zu beleben.
Wer sich in Guggis Naturbauernhof umschaut, gerät ins Staunen: Hier wachsen Früchte am Indiana-Bananenbaum, gedeihen Zitronen, Süßmandeln, Kakifrüchte. „Und alle möglichen heimischen Produkte“, sagt der Bauer, der köstliche Ernte in seinem Selbstbedienungsladen anbietet. Und der ganz bewusst, mit voller Konsequenz und Unterstützung von Ehefrau Barbara und den Kindern Samuel sowie Katharina, einen ganz besonderen Weg geht: den der Förderung der Artenvielfalt, für die er Flächen zur Verfügung stellt.
Früher gab es noch viele Fische, Muscheln, Krebse
Warum? „Das liegt auf der Hand“, sagt Bauer und Naturschützer Guggi. „In meiner Kindheit, da gab es alles an Natur noch im Überfluss. Eine Menge Fische in den Bächen, Krebse, Muscheln, Bienen, Insekten. Und jetzt? Schaut es traurig aus.“
Alarmierend: „Das Artensterben hat ein gigantisches Ausmaß erreicht. 80 Prozent der Insekten, die es noch vor 30 Jahren gab, sind weg. Durch Klimawandel, Umweltverschmutzung, Mikroplastik. Alles ist beschichtet, sogar das Gewand, so viel ist vergiftet und mit Chemikalien versehen.“ Dramatisch auch, dass den Leuten nicht klar sei, wie alles zusammenhänge. „Die denken nicht an Insekten. Wissen nicht, dass unsere Nahrung und unsere Welt davon abhängen.“
Deshalb tut er alles, um die Insektenwelt wieder zu beleben. Schafft Lebensräume für Wildbienen, lässt Blumenwiesen stehen, „das kann übrigens jeder, der einen Garten hat, und so seinen Beitrag leisten“. Er schafft Nisthilfen für Wildbienen, Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger wie die Haselmaus oder den Igel, der ebenfalls schon zu den gefährdeten Arten zählt.
Und: Er gibt sein Wissen mit einer solchen Passion weiter, dass aufgehorcht wird, lädt Schüler auf seinen Hof, sie tragen ihr Wissen nach Hause, in die Gesellschaft. Für die Hoffnung, dass die Welt irgendwann eine bessere wird. Infos: www.guggis-naturwerkstatt.at.
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