Auszeichnung: Ein großes Dankeschön der Tiere

Was für eine schöne Veranstaltung am Freitagabend: Zum zehnten Mal wurde in unserem Bundesland der Tierschutzpreis – gemeinsam von Land und „Krone“ – an wunderbare Menschen verliehen. Wir holen sie hier gerne vor den Vorhang.
Zur Jubiläumsveranstaltung konnten wir besonders viele Bewerbungen verzeichnen – was uns sehr freut. Denn das macht deutlich, wie wichtig Tierschutz in unserem Bundesland ist und wie intensiv das Thema in der Steiermark gelebt wird.
Teils unter harten Entbehrungen von Ausnahmemenschen. Die so empathisch sind, dass sie ihre Zeit, ihr Geld und ihr Herzblut für jene Lebewesen opfern, die keine Stimme haben. Und die ohne ihre Retter hoffnungslos verloren wären. Man denke da zum Beispiel an die engagierten Persönlichkeiten, die für Streunerkatzen ausrücken. Bei Wind und Wetter, Regen und Schnee. Die oft genug ihr – kleines – Budget dafür hernehmen, um Tierleid zu verhindern. Großartig, was sie leisten.
Wir würden sie gerne alle vor den Vorhang holen – zumindest die fünf Preisträger für das Jahr 2026 stellen wir Ihnen heute aber auf diesen Seiten vor.
Fünf Kategorien
Diesmal gab es fünf Kategorien: Einsatzorganisationen, Einzelpersonen, Schulklassen, Unternehmen, Vereine; eine Jury hatte die herausfordernde Arbeit, fünf Preisträger aus vielen guten Einsendungen auszuwählen.
Am Freitag dann die feierliche Preisverleihung in der Landstube der Landesregierung: Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer gratulierte den Preisträgern, ehrte ihre wertvolle Arbeit: „Es ist mir Anliegen, dieses großartige Engagement sichtbar zu machen!“ Besonders schöne Geste: Zur Jubiläumsveranstaltung lud er auch sämtliche Preisträger der Vorjahre ein. So viele Menschen, denen die Tiere Danke sagen.
Durch den Abend führte charmant und souverän Moderatorin Kathi Wenusch, die auch selbst sehr tieraffin ist und Tierliebe ebenso lebt: „Ich freue mich, Teil dieser schönen Auszeichnung sein zu dürfen und ebenfalls Danke sagen zu können. Mir ist klar, was die Tierschützer leisten!“
Als Dank gab es für jeden einzelnen eine schöne Trophäe und ein Preisgeld von je 1500 Euro. Zusätzlich einen Fressnapfgutschein im Wert von je 500 Euro (Danke an Geschäftsführer Mike Podobrin).
„Krone“ hat Tierliebe im Herzen
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann: „Wir beweisen es praktisch jeden Tag: Die ,Krone’ hat die Tierliebe im Herzen – und vor allem auch die Sympathie für Menschen, die Tiere lieben.“
Die Gewinner finden Sie im Anschluss. Wir gratulieren – und stellen sie in ausführlichen Reportagen in Ihrer „Krone“ vor. Und: Was für eine Anerkennung für die „Krone“ selbst: Hannes Amesbauer ehrte unsere „Tierecken“-Leiterin Maggie Entenfellner für ihr Lebenswerk!
In der Schule lernt man fürs Leben – und in der LFS Grottenhof lernt man nicht nur all das, was man als Bauer (oder auch in anderen Berufen) wissen muss. Sondern auch Praktisches und Empathisches mit dem Blick aufs große Ganze. Unter der Leitung von Maximilian Spari, Waldwirtschafts-
Lehrer, wurden bereits 150 Nistkästen aufgehängt, kontrolliert, gereinigt. Diese wurden aber auch im gesamten Kreislauf (Baum stammt aus eigenem Wald, Kästen werden in der Tischlerei selbst aus Restholz gezimmert etc.) gefertigt.
In der Steiermark ist es zum Glück noch so, dass viele Kühe, Pferde und Schafe den Sommer auf der Alm verbringen können. Doch wo Sonne ist, da ist auch Schatten: Leider kann es auf der Alm auch zu Unfällen und Verletzungen kommen. Hilfe aus der Notlage für viele betroffene Vierbeiner kommt dabei vom Österreichischen Bergrettungsdienst Land Steiermark – er rückt regelmäßig zu spektakulären Einsätzen aus. Etwa wenn Ochsen in eine Doline stürzen oder auch wenn Bachbetten, Schluchten oder Felsbänder zu alpinen Fallen für Weidetiere werden. Ohne das großartige Engagement der Bergrettung wären sie dort hoffnungslos verloren.
Konrad Guggi ist Landwirt in Premstätten – und gemeinsam mit seiner Familie setzt er sich mit Leib und Seele für Artenschutz und Artenvielfalt ein. Er weist vehement darauf hin, dass der Rückgang – etwa bei den wichtigen Bestäubern – höchst alarmierend für unser gesamtes Ökosystem ist. Daher schafft er auf seinem Hof Lebensräume für Wildbienen, Insekten und viele andere Lebewesen und bietet Nisthilfen für Bienen, Vögel, Fledermäuse, Haselmäuse und Igel. Das Wissen gibt Guggi übrigens bei Workshops und Seminaren auch gerne an Kinder sowie Erwachsene weiter – damit auch andere lernen, wie wichtig Artenvielfalt ist.
Die Grazerin Silke Strasser und ihre fröhliche Mixdame „Frida“, gerettet von kroatischen Straßen, sind ein Herz und eine Seele – die eine gibt es kaum ohne die andere. Vor allem aber bringt das ambitionierte und couragierte Damen- Team im Tierschutz viel weiter. Denn die Erziehungswissenschafterin und ihre Hündin gehen durch Graz – speziell Brennpunkt-Teile – und sprechen gezielt Menschen an. Sie bringen viele zum ersten Mal in Kontakt mit einem Hund, wecken in vielen die Liebe zum Tier, oder informieren über Regeln und Pflichten der Tierhaltung. Silke spricht vier Sprachen – „Frida“ ja die universelle Sprache der Liebe und Zuneigung.
Sein Name ist Werner Heilinger – und in Anlehnung an seinen Namen wird er auch als „Heiliger“ für Katzen bezeichnet. Denn viele, viele Tiere verdanken ihm ihr Leben. Viel Leid wird durch seine Aufopferung verhindert. Denn trotz seines Vollzeitjobs organisiert er das (sehr aufwändige) Einfangen von Streunerkatzen, die kastriert und dann wieder freigelassen werden. Vieles finanziert er selbst, denn obwohl der Verein SOS Murau und Murtal zwei Bezirke umfasst und Hunderte Kastrationen im Jahr durchführt, fehlt es an Zuwendungen.
Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.