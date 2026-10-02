Auszeichnung: Ein großes Dankeschön der Tiere

Die Grazerin Silke Strasser und ihre fröhliche Mixdame „Frida“, gerettet von kroatischen Straßen, sind ein Herz und eine Seele – die eine gibt es kaum ohne die andere. Vor allem aber bringt das ambitionierte und couragierte Damen- Team im Tierschutz viel weiter. Denn die Erziehungswissenschafterin und ihre Hündin gehen durch Graz – speziell Brennpunkt-Teile – und sprechen gezielt Menschen an. Sie bringen viele zum ersten Mal in Kontakt mit einem Hund, wecken in vielen die Liebe zum Tier, oder informieren über Regeln und Pflichten der Tierhaltung. Silke spricht vier Sprachen – „Frida“ ja die universelle Sprache der Liebe und Zuneigung.