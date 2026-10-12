Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und crasht das Netz

Hot! Megan Fox sagt OnlyFans den Kampf an!

Society International
12.10.2026 17:00
Megan Fox crashte mit der Ansage, dass sie OnlyFans nun heiße Konkurrenz machen will, die Seite ...
Megan Fox crashte mit der Ansage, dass sie OnlyFans nun heiße Konkurrenz machen will, die Seite ihrer neuen Bezahl-Plattform Subs.(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Presley Ann, Screenshot Megafox.world )
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie gewährt ihren Fans tiefere Einblicke in ihre Welt als je zuvor! Megan Fox ist ab sofort auf einer exklusiven Bezahlplattform namens Subs unterwegs, hinter der ein führender Kopf von OnlyFans steckt. Wer auf Meganfox.world klickt und ihr Abo bucht, dem verspricht die Hollywood-Schönheit, „eine persönlichere Seite von mir“ kennenzulernen. Ein Versprechen, mit dem Fox das Internet crashte!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn so viele Fans wollten ein Abo von Megan Fox, dass die Webseite den Ansturm am ersten Tag nicht bewältigen konnte – wie die Schauspielerin auf ihrer Instagram-Story mit einem gerührten Emoji bestätigte: „Ihr lasst die Seite immer wieder abstürzen – sie arbeiten hart daran, sie wieder zum Laufen zu bringen!“

Fox heizt Fans ein
Wenn die Webseite nicht einmal nicht zum Abstürzen gebracht wird, dürfen sich Megans zahlende Fans auf „Videos, Fotos und Beiträge, die man nirgendwo sonst findet“, freuen. Zudem können sie auch direkt an ihr Objekt der Begierde Nachrichten schreiben, die sie selbst beantwortet.

Mit diesem Foto macht Megan Fox unter anderem Werbung für ihre Bezahl-Plattform – und ihr ...
Mit diesem Foto macht Megan Fox unter anderem Werbung für ihre Bezahl-Plattform – und ihr exklusives Profil.(Bild: Screenshot Megafox.world )

Auf offiziellen Werbefotos zum Start ihrer neuen Plattform präsentierte sich Fox unter anderem in einem weißen Tanktop mit der Aufschrift „smart brunette“ auf der Brust – während sie verführerisch an einem Lutscher leckt.

Fox will, dass Frauen die Kontrolle haben
In einer Pressemitteilung ließ sie dazu verlauten: „Frauen wurde jahrzehntelang eingeredet, dass Sichtbarkeit Macht bedeutet, während jemand anderes die Plattform, das Publikum oder das eigene Image kontrolliert.“

Um zu ergänzen: „Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen über diese drei Dinge selbst die Kontrolle haben.“

Zusammenarbeit sorgt für Begeisterung
Die „Transformers“-Beauty wird nicht nur exklusive Inhalte veröffentlichen, sie fungiert auch als Miteigentümerin von Subs.com. Tim Stokely, der die Plattform aufgrund seiner Erfahrungen mit OnlyFans ins Leben gerufen hat, erklärte in einer eigenen Pressemitteilung: „Megan wurde weltweit berühmt, noch bevor Künstler über die nötigen Werkzeuge verfügten, um ihr Publikum selbst aufzubauen oder zu kontrollieren.“

Er fügte hinzu: „Megan versteht den Wandel aus einer Perspektive, die die wenigsten haben. Deshalb startet sie nicht einfach nur eine Seite auf Subs, sie hilft uns dabei, die Plattform aufzubauen.“

Lesen Sie auch:
Megan Fox bringt neuerdings Männer mit einer kleinen roten Pille in Fahrt. 
„Niemand besser“
Megan Fox wirbt für rote Potenz-Pille!
03.10.2026
Die ungehorsame Eva
Megan Fox zeigt sich mit Heiligenschein in Dessous
17.07.2026

Fox machte für ihre neue Seite übrigens auch auf Instagram Werbung. Sie postete unter der Bildunterschrift „Ein erotischer Neo-Noir-Thriller“ mehrere heiße Bilder von sich, darunter in einem metallisch schimmernden Bikini im Pool. Um dann den offiziellen Link zu „Meganfox.world“ auf ihrer Instagram Story zu veröffentlichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
93.834 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
91.041 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
79.845 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2568 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1995 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1265 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Society International
Und crasht das Netz
Hot! Megan Fox sagt OnlyFans den Kampf an!
Schwere Vorwürfe!
Charlie Sheen versetzte Melanie Lynskey in Angst!
Frecher Kostüm-Tipp
Sydney Sweeney: So geht Wow-Wau zu Halloween!
Nach Magerschock
Kelly Osbourne: „Ich habe 13 Kilogramm zugenommen“
Superman mit Huch-Pic
Nackt-Panne! Tom Welling zeigt versehentlich ALLES
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf