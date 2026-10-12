Hot! Megan Fox sagt OnlyFans den Kampf an!

Sie gewährt ihren Fans tiefere Einblicke in ihre Welt als je zuvor! Megan Fox ist ab sofort auf einer exklusiven Bezahlplattform namens Subs unterwegs, hinter der ein führender Kopf von OnlyFans steckt. Wer auf Meganfox.world klickt und ihr Abo bucht, dem verspricht die Hollywood-Schönheit, „eine persönlichere Seite von mir“ kennenzulernen. Ein Versprechen, mit dem Fox das Internet crashte!
Denn so viele Fans wollten ein Abo von Megan Fox, dass die Webseite den Ansturm am ersten Tag nicht bewältigen konnte – wie die Schauspielerin auf ihrer Instagram-Story mit einem gerührten Emoji bestätigte: „Ihr lasst die Seite immer wieder abstürzen – sie arbeiten hart daran, sie wieder zum Laufen zu bringen!“
Fox heizt Fans ein
Wenn die Webseite nicht einmal nicht zum Abstürzen gebracht wird, dürfen sich Megans zahlende Fans auf „Videos, Fotos und Beiträge, die man nirgendwo sonst findet“, freuen. Zudem können sie auch direkt an ihr Objekt der Begierde Nachrichten schreiben, die sie selbst beantwortet.
Auf offiziellen Werbefotos zum Start ihrer neuen Plattform präsentierte sich Fox unter anderem in einem weißen Tanktop mit der Aufschrift „smart brunette“ auf der Brust – während sie verführerisch an einem Lutscher leckt.
Fox will, dass Frauen die Kontrolle haben
In einer Pressemitteilung ließ sie dazu verlauten: „Frauen wurde jahrzehntelang eingeredet, dass Sichtbarkeit Macht bedeutet, während jemand anderes die Plattform, das Publikum oder das eigene Image kontrolliert.“
Um zu ergänzen: „Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen über diese drei Dinge selbst die Kontrolle haben.“
Zusammenarbeit sorgt für Begeisterung
Die „Transformers“-Beauty wird nicht nur exklusive Inhalte veröffentlichen, sie fungiert auch als Miteigentümerin von Subs.com. Tim Stokely, der die Plattform aufgrund seiner Erfahrungen mit OnlyFans ins Leben gerufen hat, erklärte in einer eigenen Pressemitteilung: „Megan wurde weltweit berühmt, noch bevor Künstler über die nötigen Werkzeuge verfügten, um ihr Publikum selbst aufzubauen oder zu kontrollieren.“
Er fügte hinzu: „Megan versteht den Wandel aus einer Perspektive, die die wenigsten haben. Deshalb startet sie nicht einfach nur eine Seite auf Subs, sie hilft uns dabei, die Plattform aufzubauen.“
Fox machte für ihre neue Seite übrigens auch auf Instagram Werbung. Sie postete unter der Bildunterschrift „Ein erotischer Neo-Noir-Thriller“ mehrere heiße Bilder von sich, darunter in einem metallisch schimmernden Bikini im Pool. Um dann den offiziellen Link zu „Meganfox.world“ auf ihrer Instagram Story zu veröffentlichen.
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