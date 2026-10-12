Hot! Megan Fox sagt OnlyFans den Kampf an!

Zusammenarbeit sorgt für Begeisterung

Die „Transformers“-Beauty wird nicht nur exklusive Inhalte veröffentlichen, sie fungiert auch als Miteigentümerin von Subs.com. Tim Stokely, der die Plattform aufgrund seiner Erfahrungen mit OnlyFans ins Leben gerufen hat, erklärte in einer eigenen Pressemitteilung: „Megan wurde weltweit berühmt, noch bevor Künstler über die nötigen Werkzeuge verfügten, um ihr Publikum selbst aufzubauen oder zu kontrollieren.“