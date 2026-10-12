Doping-Kontrolle am Bett der verstorbenen Mutter

Radsportlerin Valentina Cavallar verlor im September ihre Mutter – inmitten der Trauer und der schwersten Stunden ihres bisherigen Lebens standen aber nicht die Bestatter, sondern plötzlich die Doping-Jäger an der Tür. Und nahmen der 25-Jährigen eine Probe ab – während der Leichnam der Mama im Zimmer nebenan lag! Im Gespräch mit der „Krone“ erhebt das Rad-Ass schwere Vorwürfe.