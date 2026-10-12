Viele Fußballerinnen denken an frühes Karriereende

Viele Spielerinnen verdienen nicht mal den Mindestlohn

Im kommenden Jahr steuere der Frauenfußball auf globale Einnahmen von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu. Aber außerhalb der finanziell stärksten Vereine seien prekäre Beschäftigungsbedingungen weiterhin verbreitet, sagte Culvin. So verdienen in zehn osteuropäischen Ländern Fußballerinnen demnach im Durchschnitt weniger als den jeweiligen nationalen Mindestlohn. Außerdem haben weltweit lediglich 56 Prozent der Spielerinnen einen Arbeitsvertrag. In nur acht von 30 im Bericht analysierten nationalen Ligen gebe es einen Tarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen regelt. Deswegen fordert die FIFPRO weltweit verbindliche Mindeststandards zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.