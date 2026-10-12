In Gugu sank Thermometer auf minus 4,5 Grad

Am Mittwoch kommt Regen, aber nur kurz

Ähnliche Temperaturunterschiede würden auch für Dienstag prognostiziert. „Am Mittwoch kommt mit Warmluft schließlich der Regen, der am Donnerstag aber auch schon wieder vorüber sein wird“, so der Meteorologe, der eine längere Regenwetterphase auch in der nächsten Woche nicht in Sicht sieht. „Dafür gibt es keinerlei Anzeichen.“