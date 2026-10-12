Morgens noch am OP-Tisch, am Abend schon daheim

Die Tagesklinik im Linzer Unfallkrankenhaus (UKH) ist ein voller Erfolg. Während die Zahl der Arbeitsunfälle zurückgeht, steigt die Zahl der Behandlungen. Abgegolten wird das allerdings nur im kleinen Rahmen. Die „Krone“ durfte sich das Konzept bei einem Lokalaugenschein näher anschauen.
Zeit ist im Linzer Unfallkrankenhaus (UKH) ein ganz wichtiger Faktor – auf mehreren Ebenen. Da ist einmal die Zeit, die ein Notfall benötigt. „Unser Ziel ist es, die Patienten innerhalb von unter 15 Minuten ab der Einlieferung untersucht zu haben. Durchschnittlich benötigen wir sogar nur zwölf Minuten“, sagt der ärztliche Leiter des Krankenhauses, Georg Mattiassich (45).
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