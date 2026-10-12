Morgens noch am OP-Tisch, am Abend schon daheim

Zeit ist im Linzer Unfallkrankenhaus (UKH) ein ganz wichtiger Faktor – auf mehreren Ebenen. Da ist einmal die Zeit, die ein Notfall benötigt. „Unser Ziel ist es, die Patienten innerhalb von unter 15 Minuten ab der Einlieferung untersucht zu haben. Durchschnittlich benötigen wir sogar nur zwölf Minuten“, sagt der ärztliche Leiter des Krankenhauses, Georg Mattiassich (45).