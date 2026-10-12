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„Riesenstep gemacht“

Demir blüht auf: Katzer gibt Vertrags-Update

Bundesliga
12.10.2026 07:54
Rapid-Sportchef Markus Katzer will mit Yusuf Demir verlängern.
Rapid-Sportchef Markus Katzer will mit Yusuf Demir verlängern.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Yusuf Demir blüht bei Rapid wieder auf. Sportchef Markus Katzer gibt ein Vertrags-Update.

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Acht Spiele, sieben Siege und weiter Tabellenführer: Für Rapid läuft es auch nach der dreiwöchigen Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga wie geschmiert. Die Leistung beim 2:0 bei Meister LASK und der erste Triumph in der Raiffeisen Arena überhaupt machten Lust auf mehr. „Wir haben unseren Weg fortgesetzt, sind einfach im Flow geblieben“, sagte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.

Seine Truppe führt drei Punkte vor Salzburg, fünf vor dem Titelverteidiger und sieben vor Sturm.

„Es ist wichtig, nicht zu weit nach vorne zu blicken, aber wenn wir so weitermachen, werden wir diese Saison noch viel Freude haben“, meinte Rapids Coach.

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Kaufoption
Noch länger viel Freude wollen die Hütteldorfer mit Yusuf Demir haben. Der 23-Jährige ist nach Auslands-Gastspielen in der Heimat wieder aufgeblüht. Rapid besitzt eine Option, den nach der Saison auslaufenden Vertrag um ein Jahr zu verlängern, befindet sich aber unabhängig davon in Gesprächen.

„Er hat einen Riesenstep gemacht, ist ein überragender Spieler, für die Art, wie wir spielen wollen. Wir wollen verlängern und ich glaube, dass wir das können“, sagte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer im Sky-Interview. Demir selbst sprach auch von „positiv verlaufenen“ ersten Gesprächen.

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