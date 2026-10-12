Demir blüht auf: Katzer gibt Vertrags-Update

Acht Spiele, sieben Siege und weiter Tabellenführer: Für Rapid läuft es auch nach der dreiwöchigen Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga wie geschmiert. Die Leistung beim 2:0 bei Meister LASK und der erste Triumph in der Raiffeisen Arena überhaupt machten Lust auf mehr. „Wir haben unseren Weg fortgesetzt, sind einfach im Flow geblieben“, sagte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.