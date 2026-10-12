Wegen Gemeindezeitung: Arzt klagt Bürgermeister

Grund ist ein Artikel in der Gemeindezeitung von November 2025. Darin geht es um das im Vorjahr eröffnete, von Auer mitbetriebene Gesundheitszentrum im Ort und die schwierige Parkplatzsituation. Am Ende heißt es: „Es ist jedoch mehr als befremdlich und wird von der Marktgemeinde in aller Deutlichkeit nicht toleriert, dass im Zuge der Verbreitung von Falschmeldungen Mitarbeiter der Marktgemeinde Neumarkt heimlich und ohne deren Wissen fotografiert und die unrichtigen Behauptungen in den sozialen Medien zur Schau gestellt werden. Dies stellt eine inakzeptable Grenzüberschreitung dar.“ Der Text wurde auch auf der Facebook-Seite der Gemeinde veröffentlicht.