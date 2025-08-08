Ex-Mann von Kelly Clarkson mit nur 48 verstorben

Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) trauert um ihren Ex-Mann und Vater ihrer beiden Kinder, Brandon Blackstock. Der Musikmanager starb im Alter von nur 48 Jahren nach einem mehr als dreijährigen, tapferen Kampf gegen den Krebs.
Ein Sprecher der Familie bestätigte gegenüber dem US-Portal Page Six: „Brandon kämpfte mehr als drei Jahre mutig gegen den Krebs. Er ist friedlich im Kreis seiner Familie verstorben. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.“
Pflegte ihn bis zum Schluss
Die traurige Nachricht erreichte die Öffentlichkeit nur einen Tag, nachdem Clarkson alle für August geplanten Las-Vegas-Konzerte abgesagt hatte, um bei ihren Kindern River (11) und Remington (9) zu sein.
Wie Page Six erfuhr, pflegte die Sängerin ihren Ex-Mann in den letzten Monaten persönlich – trotz einer turbulenten Trennung, die in einem jahrelangen Rosenkrieg endete. Es heißt, die Sängerin sei „zutiefst erschüttert“.
Clarkson und Blackstock hatten 2013 geheiratet, 2020 reichte die Sängerin die Scheidung ein, die 2022 rechtskräftig wurde. Aus der Ehe stammen zwei gemeinsame Kinder; Blackstock hatte zudem zwei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung.
Nun sind nur noch die Kinder wichtig
Nun steht für Clarkson vor allem eines im Vordergrund: ihren Kindern Halt zu geben und sie durch diesen schweren Verlust zu begleiten.
Clarkson gewann 2002 die erste Staffel der US-Castingshow „American Idol“ und ist seitdem unter anderem als Sängerin und Moderatorin weltberühmt.
