Austria Lustenau mit einer inferioren Defensive

Trotz dreier Auswärtstore nahm Austria Lustenau aus Hartberg nichts Zählbares mit. Hauptsächlich, weil das Abwehrverhalten absolut nicht ligatauglich war. Nach der Führung zur Pause lief nach Wiederanpfiff nichts mehr zusammen bei der Elf von Trainer Markus Mader.
Sieben Tore in einem unterhaltsamen Spiel, in dem beide Mannschaften frei nach dem Motto „Tag der offenen Tür“ agierten. Bitter für die Gäste war, dass man trotz drei Treffern ohne Punkt nach Hause fuhr. Allerdings war die Niederlage verdient, weil man sich in der Bundesliga nicht so fahrlässigpräsentieren darf. „In der zweiten Halbzeit haben wir völlig auf die Basics vergessen, sind manche bei Hartberg-Angriffen einfach stehen geblieben“, war Trainer Markus Mader über den Auftritt nach der Pause fassungslos.
Da fehlte es schlicht auch am Willen. Die Konsequenz war ein Fünffach-Wechsel nach 69 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt lag Hartberg nach 1:2-Rückstand mit 3:2 voran. Dabei hatte der Coach sein Team nach der glücklichen Pausenführung in der Kabine noch eingeschworen. „Wir waren überzeugt, dass wir einen Dreier holen können. Stattdessen waren wir in der zweiten Halbzeit aber hoffnungslos unterlegen“, so ein enttäuschter Mader.
Nie richtig Zugriff
Lustenau bekam eigentlich über die gesamte Spielzeit nicht richtig Zugriff auf den Gegner, war am Ende mit den vier Gegentoren noch gut bedient. Ohne Domenik Schierl im Kasten hätte es bei der Austria wohl noch öfter geklingelt. Kaum ein Spieler kam an seine Normalform heran, da wurde auch der Premierentreffer von Albin Gashi und der Doppelpack von Dominik Weixelbraun zur Nebensache. Der Anschlusstreffer zum 4:3 kam zu spät. „Wir waren einfach zu langsam, haben zu viele leichte Fehler gemacht und einfache Tore bekommen“, waren sich beide Torschützen einig. Ein herber Rückschlag nach dem Derby-Sieg, der so nicht erwartet worden war. Zumal jetzt mit dem LASK, Rapid und Salzburg drei echte Kaliber in der Liga warten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.