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3:4 in Hartberg

Austria Lustenau mit einer inferioren Defensive

Vorarlberg
11.10.2026 18:25
Die zwei Tore von Dominik Weixelbraun (r.) reichten nicht für Punkte für die Austria.
Die zwei Tore von Dominik Weixelbraun (r.) reichten nicht für Punkte für die Austria.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Trotz dreier Auswärtstore nahm Austria Lustenau aus Hartberg nichts Zählbares mit. Hauptsächlich, weil das Abwehrverhalten  absolut nicht ligatauglich war. Nach der Führung zur Pause lief nach Wiederanpfiff nichts mehr zusammen bei der Elf von Trainer Markus Mader.

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Sieben Tore in einem unterhaltsamen Spiel, in dem beide Mannschaften frei nach dem Motto „Tag der offenen Tür“ agierten. Bitter für die Gäste war, dass man trotz drei Treffern ohne Punkt nach Hause fuhr. Allerdings war die Niederlage verdient, weil man sich in der Bundesliga nicht so fahrlässigpräsentieren darf. „In der zweiten Halbzeit haben wir völlig auf die Basics vergessen, sind manche bei Hartberg-Angriffen einfach stehen geblieben“, war Trainer Markus Mader über den Auftritt nach der Pause fassungslos.

Coach Markus Mader konnte mit der Defensivleistung in Hartberg nicht zufrieden sein.
Coach Markus Mader konnte mit der Defensivleistung in Hartberg nicht zufrieden sein.(Bild: GEPA)

Da fehlte es schlicht auch am Willen. Die Konsequenz war ein Fünffach-Wechsel nach 69 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt lag Hartberg nach 1:2-Rückstand mit 3:2 voran. Dabei hatte der Coach sein Team nach der glücklichen Pausenführung in der Kabine noch eingeschworen. „Wir waren überzeugt, dass wir einen Dreier holen können. Stattdessen waren wir in der zweiten Halbzeit aber hoffnungslos unterlegen“, so ein enttäuschter Mader.

Nie richtig Zugriff
Lustenau bekam eigentlich über die gesamte Spielzeit nicht richtig Zugriff auf den Gegner, war am Ende mit den vier Gegentoren noch gut bedient. Ohne Domenik Schierl im Kasten hätte es bei der Austria wohl noch öfter geklingelt. Kaum ein Spieler kam an seine Normalform heran, da wurde auch der Premierentreffer von Albin Gashi und der Doppelpack von Dominik Weixelbraun zur Nebensache. Der Anschlusstreffer zum 4:3 kam zu spät. „Wir waren einfach zu langsam, haben zu viele leichte Fehler gemacht und einfache Tore bekommen“, waren sich beide Torschützen einig. Ein herber Rückschlag nach dem Derby-Sieg, der so nicht erwartet worden war. Zumal jetzt mit dem LASK, Rapid und Salzburg drei echte Kaliber in der Liga warten. 

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