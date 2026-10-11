Austria Lustenau mit einer inferioren Defensive

Nie richtig Zugriff

Lustenau bekam eigentlich über die gesamte Spielzeit nicht richtig Zugriff auf den Gegner, war am Ende mit den vier Gegentoren noch gut bedient. Ohne Domenik Schierl im Kasten hätte es bei der Austria wohl noch öfter geklingelt. Kaum ein Spieler kam an seine Normalform heran, da wurde auch der Premierentreffer von Albin Gashi und der Doppelpack von Dominik Weixelbraun zur Nebensache. Der Anschlusstreffer zum 4:3 kam zu spät. „Wir waren einfach zu langsam, haben zu viele leichte Fehler gemacht und einfache Tore bekommen“, waren sich beide Torschützen einig. Ein herber Rückschlag nach dem Derby-Sieg, der so nicht erwartet worden war. Zumal jetzt mit dem LASK, Rapid und Salzburg drei echte Kaliber in der Liga warten.