Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ in Stadl-Paura

„Zuerst den Landeschef, dann den Bundeskanzler“

Oberösterreich
10.10.2026 19:12
In Stadl-Paura waren laut FPÖ 1500 Leute Gäste der FPÖ. LH-Vize Haimbuchner erhebt Anspruch auf ...
In Stadl-Paura waren laut FPÖ 1500 Leute Gäste der FPÖ. LH-Vize Haimbuchner erhebt Anspruch auf die Nummer 1 im Land.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Blauer Samstag in Stadl-Paura: In einem vollen Festzelt gaben Freiheitliche die Marschrichtung für die Landtagswahl 2027 vor. Und es war schnell klar: Mangelndes Selbstvertrauen kann man Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner ganz sicher nicht vorwerfen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer am Samstagnachmittag die Freiheitlichen Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner in Stadl-Paura sehen wollte, musste zunächst einmal gut zu Fuß sein. Vom Parkplatz bis zum Festzelt mitten in der Stadtgemeinde im Heimatbezirk von OÖ-Parteichef Manfred Haimbuchner waren es 600 Meter, die es zu marschieren galt.

Wer das geschafft hatte, bekam das präsentiert, was die Blauen seit jeher versprechen: laut sein, gegen alles sein, alles besser machen wollen. Aber wie sieht sich die FPÖ angesichts der Krise bei der Regierungspartei SPÖ? Das Selbstbewusstsein könnte aktuell größer nicht sein.

Natürlich gab‘s mit Parteichef Herbert Kickl viele Selfies.
Natürlich gab‘s mit Parteichef Herbert Kickl viele Selfies.(Bild: Markus Wenzel)

Gute Umfragewerte
In Umfragen liegt die FPÖ sowohl im Bund als auch im Land auf Platz eins. Der Beifall der blauen Anhänger im Zelt passt dazu. Ein Jahr vor der Landtagswahl in Oberösterreich ist die Marschrichtung formuliert: „Unser Ziel ist klar: stärkste Kraft in Oberösterreich. Und wer die stärkste Kraft ist, der stellt den Landeshauptmann“, ruft Haimbuchner seinen Anhängern zu. Auch Kickl gibt die Richtung vor: „Wir wollen den Spieß umdrehen und nach dem Vorbild der Steiermark auch in Oberösterreich die stärkste Kraft werden.“

Im blauen Universum wird bereits regiert
Haimbuchner sieht sich jedenfalls schon jetzt wie sein steirischer Parteifreund Mario Kunasek als Landeshauptmann, Herbert Kickl als Bundeskanzler. Der Chef der Freiheitlichen hat die Nationalratswahl 2024 zwar gewonnen, sitzt aber bekanntlich nicht in der Regierung. Das soll sich im blauen Universum aber ändern. Bei der nächsten Wahl will er die derzeitigen Regierungsparteien aus ihren Ämtern „hinausgekickelt“ sehen. „Dann hat es sich ausgeampelt“, ruft er kräftig ins Bierzelt. Der Beifall ist laut. An der Stimmung wird es sicher nicht scheitern.

Haimbuchner schickt seinen VW Käfer in den Wahlkampf.
Haimbuchner schickt seinen VW Käfer in den Wahlkampf.(Bild: Markus Wenzel)

Was hat es mit dem bunten VW-Käfer auf sich?
Das Kennzeichen Wels-Land verrät es: Der blau-rot-weiße VW-Käfer, der zuletzt immer wieder bei Veranstaltungen der Freiheitlichen zu sehen war, ist eine „Erfindung“ aus Oberösterreich. Der Oldtimer gehört nämlich FPÖ-Landeschef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, der das Gefährt auf eigene Kosten restaurieren und in den Parteifarben lackieren ließ. Seinen ersten großen Auftritt hatte der bunte Käfer am 1. Mai beim Urfahranermarkt in Linz. Mittlerweile ist er aus dem Fuhrpark der Freiheitlichen kaum noch wegzudenken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.10.2026 19:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
124.746 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
85.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
73.448 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1128 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Justizministerium sperrt Landeschef von Häfn aus
1122 mal kommentiert
Landeshauptmann Kunasek teilt gegen Justizministerin Sporrer wegen einer zu spät erteilten ...
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1113 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Mehr Oberösterreich
FPÖ in Stadl-Paura
„Zuerst den Landeschef, dann den Bundeskanzler“
Besuch in Marokko
Die große Suche nach dem grünen Wasserstoff
Trotz Rückstand
SV Ried feiert in Tirol ersten Saison-Auswärtssieg
Sport Tv Logo
Vor Hit LASK – Rapid
Didi Kühbauer wirft Kult-Star aus dem Bücherregal
Krone Plus Logo
Causa Rindertransporte
Flughafen Linz wehrt sich gegen Ministerium-Kritik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf