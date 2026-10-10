„Zuerst den Landeschef, dann den Bundeskanzler“

Was hat es mit dem bunten VW-Käfer auf sich?

Das Kennzeichen Wels-Land verrät es: Der blau-rot-weiße VW-Käfer, der zuletzt immer wieder bei Veranstaltungen der Freiheitlichen zu sehen war, ist eine „Erfindung“ aus Oberösterreich. Der Oldtimer gehört nämlich FPÖ-Landeschef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, der das Gefährt auf eigene Kosten restaurieren und in den Parteifarben lackieren ließ. Seinen ersten großen Auftritt hatte der bunte Käfer am 1. Mai beim Urfahranermarkt in Linz. Mittlerweile ist er aus dem Fuhrpark der Freiheitlichen kaum noch wegzudenken.