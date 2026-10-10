Retter mit Feuerzeuglicht zu Verletztem gelotst

Fatale Abkürzung

Um schneller voranzukommen, entschieden sich die Jugendlichen für eine Abkürzung über die Seilbahntrasse, gerieten bei Einbruch der Dunkelheit aber in unwegsames und felsdurchsetztes Gelände. Gegen 19 Uhr stürzte der 17-Jährige rund zehn Meter ab und blieb verletzt auf einem Felsband liegen, wobei sein Handy zerstört wurde. Sein Begleiter konnte noch den Vater verständigen, ehe der Akku seines Mobiltelefons versagte.