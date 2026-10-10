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Absturz in Dunkelheit

Retter mit Feuerzeuglicht zu Verletztem gelotst

Oberösterreich
10.10.2026 16:00
Mit einer Trage wurde der Verletzte geborgen.
Mit einer Trage wurde der Verletzte geborgen.(Bild: Bergrettung Bad Ischl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bergretter aus Bad Ischl wurden Freitagabend zu einem Einsatz auf die Katrin gerufen. Ein Wanderer war rund zehn Meter abgestürzt, rief mit einem Kameraden laut um Hilfe.

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Ein Ausflug auf die Katrin bei Bad Ischl endete für einen 17-Jährigen im Krankenhaus. Der Jugendliche aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Freitag gegen 16 Uhr mit einem gleichaltrigen Freund mit der Seilbahn auf den Berg gefahren. Nach einer Stärkung im Wirtshaus trat das Duo gegen 17.15 Uhr den Abstieg an.

Fatale Abkürzung
Um schneller voranzukommen, entschieden sich die Jugendlichen für eine Abkürzung über die Seilbahntrasse, gerieten bei Einbruch der Dunkelheit aber in unwegsames und felsdurchsetztes Gelände. Gegen 19 Uhr stürzte der 17-Jährige rund zehn Meter ab und blieb verletzt auf einem Felsband liegen, wobei sein Handy zerstört wurde. Sein Begleiter konnte noch den Vater verständigen, ehe der Akku seines Mobiltelefons versagte.

Aus Kabine abgeseilt
Ein Stoßtrupp der Bergrettung Bad Ischl war wenig später mit der Seilbahn auf dem Weg zu dem Verunglückten. Schon bei der Auffahrt nahmen die Retter Hilferufe und Feuerzeuglichter wahr. Die Bahn wurde gestoppt, und die Ersthelfer seilten sich direkt aus der Kabine zu den beiden Burschen ab.

Aufwändige Bergung
Da eine Bergung per Hubschrauber wegen der Seilbahn und des dichten Blattwerks nicht möglich war, musste der 17-Jährige mit einer Trage zuerst auf die Piste und dann zur Ruine Wildenstein gebracht werden. Gegen 0.45 Uhr wurde er dort an die Rettung übergeben und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

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