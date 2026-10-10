Fan-Prosteste! LaLiga-Spiel in Madrid abgebrochen

Das Heimspiel von Rayo Vallecano in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Athletic Bilbao ist am Samstag abgebrochen worden, nachdem Heimfans Mitte der ersten Hälfte aus Protest gegen den Eigentümer des Madrider Vereins Papierflieger und Gummikugeln auf das Spielfeld geworfen hatten.
Es war das erste Spiel dieser Ligasaison im Estadio de Vallecas, das offiziell wegen Sicherheitsmängeln vorübergehend geschlossen worden war.
Die Rayo-Fans machen den Vereinsbesitzer Raúl Martín Presa für die Nachlässigkeit verantwortlich, der seinerseits den regionalen Behörden vorwarf, es absichtlich auf seinen Verein abgesehen zu haben.
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