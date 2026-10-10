Fan-Prosteste! LaLiga-Spiel in Madrid abgebrochen

Das Heimspiel von Rayo Vallecano in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Athletic Bilbao ist am Samstag abgebrochen worden, nachdem Heimfans Mitte der ersten Hälfte aus Protest gegen den Eigentümer des Madrider Vereins Papierflieger und Gummikugeln auf das Spielfeld geworfen hatten.