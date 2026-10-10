„Rowdy-Katze“ wird nach Unfall noch immer vermisst

Ihr Ausraster ist Katze „Lila“ längst vergeben. Ihre Familie aus Deutschland will den kapriziösen Stubentiger einfach nur wiederhaben. Das Tier war nach einem spektakulären Unfall mit kurioser Vorgeschichte auf der Inntalautobahn in Tirol geflüchtet.
Das Auto ist Schrott, die Katze verschwunden. Für eine Familie aus Deutschland wiegt Letzteres nicht minder schwer, handelt es sich doch um ihr geliebtes Haustier „Lila“ .
Bengalkatze ging auf Besitzer los
Was war geschehen? Der Familienvater (57) war in der Nacht auf den 2. Oktober auf der Inntalautobahn bei Radfeld mit dem Pkw von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Lenker hatte alle Schutzengel der Welt und kam mit ein paar Schrammen davon. Die im Auto mitgeführte Bengalkatze ist seither verschwunden. Sie hat den Unfall verursacht.
Ihr Besitzer hatte sie von der Leine gelassen, weil sie komische Geräusche von sich gegeben hatte. Doch daraufhin ging das Tier auf den Autolenker los, biss und kratzte ihn, bis dieser die Kontrolle über seinen Wagen verlor.
Nächtliche Suche mit Drohne ohne Erfolg
Nach dem Unfall flüchtete „Lila“. „Wir haben gleich danach mit einer Drohne nach dem Tier gesucht, aber nur andere Katzen gefunden“, erzählt Peter Ostermann, Feuerwehrkommandant von Radfeld.
Seit dem Unfall halten er und seine Leute immer wieder Ausschau nach der Bengalkatze mit der auffälligen Zeichnung. „Auch bei den Bauern in der Nähe der Unfallstelle ist keine Katze zugelaufen“, berichtet der Feuerwehrkommandant.
Plakate bei Unfallstelle aufgehängt
„Lilas“ Besitzer sind untröstlich. Ihr Ausraster im Auto ist ihr längst vergeben. Die Familie bangt, weil der Stubentiger mit ausgeprägtem Wildkatzen-Gen dennoch nicht für ein Leben in der freien Wildbahn geeignet ist. Rund um die Unfallstelle haben die deutschen Besitzer Plakate aufgehängt. Auch eine Belohnung von 50 Euro winkt den Findern.
„Die Katze war im Auto, weil die Familie sie während einer Reise gut versorgt wissen wollte und sie extra zur Schwester nach Italien brachte. Als sie der Vater wieder abholte, passierte der Unfall“, erzählt eine Nachbarin, die bei der Suche hilft. „Für die Familie wäre es das Größte, ,Lila’ zurückzubekommen“, bangt und hofft die Nachbarin mit.
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