„Rowdy-Katze“ wird nach Unfall noch immer vermisst

Bengalkatze ging auf Besitzer los

Was war geschehen? Der Familienvater (57) war in der Nacht auf den 2. Oktober auf der Inntalautobahn bei Radfeld mit dem Pkw von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Lenker hatte alle Schutzengel der Welt und kam mit ein paar Schrammen davon. Die im Auto mitgeführte Bengalkatze ist seither verschwunden. Sie hat den Unfall verursacht.